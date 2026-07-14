Quién es la esposa de Marc Cucurella: así es Claudia Rodríguez

La pareja inició su relación en 2018 y, desde entonces, atravesó distintas etapas tanto en el plano personal como profesional

La vida personal de Marc Cucurella genera un creciente interés entre los seguidores del fútbol español. Mientras el defensor continúa brillando en el Mundial 2026, Claudia Rodríguez se convirtió en una figura clave fuera de las canchas, acompañándolo desde los inicios de su relación y formando una familia junto al futbolista.

La historia de amor de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez

El romance entre Cucurella y Claudia Rodríguez comenzó en 2018, cuando ambos iniciaron una relación que con el tiempo se transformó en un sólido proyecto de vida. Desde entonces atravesaron distintos desafíos profesionales y personales, siempre manteniéndose unidos.

La pareja comenzó a construir su familia siendo muy joven. Cuando Claudia tenía 19 años quedó embarazada de su primer hijo junto al futbolista y poco después nació Mateo. Con el paso de los años la familia siguió creciendo con la llegada de Río y, más tarde, de Bella.

A pesar de la exposición que implica la carrera del lateral español, ambos procuran compartir solo algunos momentos de su vida cotidiana, manteniendo gran parte de su intimidad alejada del foco mediático.

Quién es Claudia Rodríguez y a qué se dedica

Claudia Rodríguez, de 26 años, nació en Mataró, Barcelona. Aunque se conocen pocos detalles sobre su trayectoria profesional, sí trascendió que cuenta con formación en ballet y que también estudió para convertirse en comunicadora.

En los últimos años encontró un espacio propio en las redes sociales, donde desarrolla una carrera como creadora de contenido e influencer. En Instagram supera los 169.000 seguidores, una comunidad con la que comparte publicaciones relacionadas con su familia, viajes y diferentes aspectos de su estilo de vida.

Además, en varias oportunidades manifestó públicamente su pasión por el Real Madrid, un detalle que suele llamar la atención entre sus seguidores y que forma parte de los contenidos que comparte en sus plataformas digitales.

El sacrificio que hizo por la carrera de Cucurella

Nacida en Mataró, Claudia Rodríguez encontró su lugar como creadora de contenido e influencer en redes sociales

La carrera deportiva de Cucurella llevó a la pareja a instalarse en Inglaterra durante la etapa en la que el defensor jugó en el Chelsea. Ese cambio implicó un importante desafío para Claudia, quien decidió acompañarlo en su crecimiento profesional.

Durante una entrevista con la revista ¡Hola!, explicó cómo vivió ese proceso. "Para mí, lo más difícil fue aparcar mis sueños para perseguir los de él, pero nunca me he abandonado tampoco, siempre he seguido apostando por mí, buscando un plan B, y Marc me apoya muchísimo, siempre está pendiente de mí, dándome ideas y ayudándome en cada paso que doy", expresó.

Sus palabras reflejan el equilibrio que ambos buscaron construir entre la carrera deportiva del futbolista y los proyectos personales de ella, quien continuó desarrollándose como creadora de contenido mientras acompañaba a su pareja en el exterior.

Una familia consolidada lejos de España

Con el paso del tiempo, Cucurella y Rodríguez consolidaron una de las familias más conocidas entre los futbolistas españoles. La crianza de sus tres hijos y el apoyo mutuo se convirtieron en una constante a lo largo de los distintos desafíos que afrontó el defensor durante su carrera.

Mientras el futbolista continúa siendo una pieza importante tanto en su club como en la Selección de España, Claudia sigue fortaleciendo su presencia en redes sociales, donde combina contenidos sobre maternidad, viajes y estilo de vida. La historia de ambos demuestra cómo una relación iniciada en la juventud logró fortalecerse con los años, superando mudanzas, cambios de país y las exigencias propias del fútbol profesional, sin dejar de lado los proyectos individuales de cada uno.