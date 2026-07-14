Mike Maignan, el arquero de Francia en el Mundial 2026 que nació en Sudamérica

Mike Maignan.

La Selección de Francia afronta una nueva edición de la Copa del Mundo con un plantel repleto de figuras y con la ilusión de volver a pelear por el título. Mientras Kylian Mbappé concentra gran parte de la atención en ataque, el equipo dirigido por Didier Deschamps también cuenta con una garantía bajo los tres palos: Mike Maignan.

El arquero, que se consolidó como titular luego del retiro de Hugo Lloris de la selección francesa, llama la atención por un dato poco conocido sobre su historia. Si bien viste la camiseta de Francia desde las categorías juveniles, nació en Sudamérica, una particularidad que suele generar sorpresa entre los hinchas durante cada Mundial.

Quién es Mike Maignan, el arquero de Francia en el Mundial 2026

Maignan nació el 3 de julio de 1995 en Cayenne, la capital de la Guayana Francesa, un territorio francés de ultramar ubicado en la costa norte de Sudamérica, entre Brasil y Surinam. Si bien su lugar de nacimiento está en el continente sudamericano, Maignan posee nacionalidad francesa desde su nacimiento, ya que la Guayana Francesa integra la República Francesa. Por ese motivo, desarrolló toda su carrera internacional representando a Francia, primero en las selecciones juveniles y luego en el plantel mayor.

Durante su infancia se trasladó junto a su familia a Villiers-le-Bel, una comuna situada al norte de París. Allí comenzó su formación futbolística antes de ingresar a las divisiones inferiores del Paris Saint-Germain, donde dio sus primeros pasos como arquero.

De Lille al Milan: la carrera de "Magic Mike"

Si bien surgió de las inferiores del PSG, Maignan encontró su gran oportunidad profesional en el Lille, club al que llegó en 2015. Con el conjunto francés alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al conquistar la Ligue 1 en la temporada 2020/21, lo que cortó con la hegemonía del Paris Saint-Germain. Su rendimiento despertó el interés de varios gigantes europeos y ese mismo año fue transferido al AC Milan.

El desafío no era menor: debía reemplazar a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores arqueros del mundo. Sin embargo, Maignan respondió con actuaciones de alto nivel y fue una pieza fundamental para que el Milan conquistara la Serie A en su primera temporada.

En Italia recibió un apodo que rápidamente se hizo popular entre los hinchas: Magic Mike, un reconocimiento a sus reflejos, seguridad bajo los tres palos y capacidad para resolver situaciones de máxima exigencia.

Mike Maignan.

El heredero de Lloris en la Selección de Francia

Durante varios años, Maignan debió esperar su oportunidad en la selección debido a la presencia de Lloris, histórico capitán que fue campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. La situación cambió en enero de 2023, cuando Lloris anunció su retiro del seleccionado. Didier Deschamps eligió entonces a Maignan como su reemplazante natural y desde ese momento se convirtió en el arquero titular de Les Bleus.

Con sus 1,91 metros de altura, experiencia en las principales ligas europeas y una consolidada trayectoria internacional, Maignan llegó al Mundial 2026 como uno de los pilares de una Francia que vuelve a presentarse entre las grandes candidatas al título.

Su historia combina un origen geográfico singular, una formación íntegramente francesa y una carrera construida a base de rendimiento. Nacido en Sudamérica, pero representante de Francia desde siempre, Magic Mike es hoy una de las figuras más importantes del fútbol europeo y el guardián del arco francés en la Copa del Mundo.