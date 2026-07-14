Diego Brancatelli reveló su atracción por un jugador de la Selección Argentina: "Con él pruebo a ver si vuelvo"

El periodista descolocó a todos en pleno vivo al revelar su gusto por una de las figuras de la Scaloneta.

Diego Brancatelli no deja de ser el centro de atención. Después de quedar en el ojo de la tormenta por sus filosos comentarios sobre el rendimiento de la Selección Argentina en el Mundial, el panelista volvió a dar que hablar, pero esta vez por una inesperada y picante declaración de amor que dejó mudos a todos sus compañeros de A la Barbarossa (Telefe).

Todo empezó cuando en el programa recordaron unas declaraciones de Lucila "La Tora" Villar, la enviada especial del canal a la cobertura del Mundial, sobre la facha de los futbolistas de la Scaloneta y esa "esencia barrial" que tanto llama la atención. Fue en ese momento cuando Brancatelli tomó la palabra y, sin una gota de timidez, mandó al frente sus sentimientos por uno de los campeones del mundo.

"Para mí, el más fachero, sin dudas, es Paredes. Es hermoso. Yo me lo aprieto", soltó el periodista, desatando las risas instantáneas de todo el estudio. Lejos de dejar el tema ahí, la panelista Mariana Brey recogió el guante y lo chicaneó con todo: "A vos te gusta Paredes. Vos por Paredes te pasás de vereda".

La revelación de Diego Brancatelli sobre Leandro Paredes: "Me lo como a besos"

Sin achicarse ni esquivar el bulto, Brancatelli redobló la apuesta y tiró la frase que rápidamente se volvió viral en las redes sociales: "Con Paredes pruebo a ver si vuelvo. Es hermoso. Lo abrazo y me lo como a besos". El tremendo sincericidio del periodista del programa matutino no tardó en replicarse por todos lados, en medio del furor y la locura que se vive por la Scaloneta. ¡Un enamorado más!