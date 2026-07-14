El fastidio de Scaloni que no se vio en TV: "A descansar, viejo"

Minutos después de terminado el partido entre la Selección Argentina y Suiza donde la "Albiceleste" ganó por 3 a 1 en el alargue, Lionel Scaloni protagonizó un imperdible momento. El DT del combinado nacional se mostró enojado con sus propios jugadores luego del mencionado encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. En la previa del duelo ante Inglaterra, el video del entrenador esperando a los futbolistas y "retándolos" antes de subir al micro para volver se hizo viral en las redes sociales.

El enojo de Scaloni antes de la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

"Chicos, ¡vamos a descansar viejo...!", lanzó el DT de la Selección Argentina cerca de la puerta del micro para volver a la concentración después del triunfo contra el seleccionado suizo. Por supuesto, el momento no tardó en hacerse viral más aún no habiendo salido en TV. Poco después, cerca de la 1.30 de la madrugada de Estados Unidos se lo vio enojado desde adentro del micro a la espera de que llegaran los jugadores para viajar.

Los cambios que puede hacer Scaloni en Argentina ante Inglaterra

Las declaraciones del DT de la "Albiceleste" tras la victoria por 3 a 1 ante Suiza abrieron una puerta a posibles modificaciones en el once inicial que salió a la cancha para el duelo ante los ingleses. Está claro que Rodrigo De Paul y Enzo Fernández son dos piezas claves dentro del equipo más allá de que no hayan tenido la mejor noche el pasado sábado. Caso contrario para Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, que no saldrían del equipo.

Con respecto a los dos primeros mencionados, no están en duda pero alguno podría salir teniendo en cuenta que el entrenador podría cambiar de esquema por el rival. Nicolás González y Giovani Lo Celso esperan por un lugar en el verde césped, aunque todo dependerá de la decisión del técnico. A su vez, Nicolás Otamendi -que ingresó después de la charla del volante de Boca con Scaloni-, también se perfila para entrar teniendo en cuenta la altura de Harry Kane, una de las principales figuras que tendrán en contra.

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La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado inglés este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Por otro lado, Francia se mide con España por la semifinal restante que definirá al primer equipo que llegue al duelo decisivo del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York a partir de las 16 (hora argentina). Un día antes tendrá lugar el encuentro por el tercer puesto con los dos equipos perdedores en semis que se verán las caras desde las 18 de nuestro país.