Murió Sam Neill, el protagonista de Jurassic Park: qué le pasó al actor de 78 años

Sam Neill falleció a los 78 años.

El mundo del espectáculo internacional despide a una de sus figuras más queridas y respetadas: este lunes 13 de julio, el actor neozelandés Sam Neill falleció a los 78 años de edad en la ciudad de Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su círculo íntimo a través de un sentido comunicado en sus redes sociales, donde indicaron que su partida se produjo de manera "repentina e inesperada", aunque rodeado por el afecto de su familia.

En relación a la causa de la muerte del actor recordado en gran parte por su papel en la saga Jurassic Park, no hubo precisiones en el texto publicado en las redes sociales oficiales del artista. En el año 2023, el actor había revelado públicamente que padecía un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco frecuente y agresivo de cáncer de sangre en etapa tres.

A pesar de la gravedad de aquel diagnóstico, Neill afrontó el tratamiento con entereza y optimismo, manteniendo informados a sus seguidores sobre sus progresos en la lucha contra la enfermedad. Para evitar especulaciones en torno a su deceso, los allegados del artista aclararon en el texto oficial que el intérprete "seguía libre de cáncer" al momento de su fallecimiento, aunque optaron por no precisar la causa exacta de la muerte: "Sam partió con la dignidad que caracterizó a toda su vida".

"Queremos expresar nuestra más profunda gratitud al personal del Hospital Privado de St. Vincent por su increíble atención", expresaron desde su cuenta de Instagram, solicitando respeto por la privacidad de la familia ante esta pérdida.

Sam Neill.

Neill alcanzó el estatus de ícono popular gracias a su interpretación del meticuloso paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993), la obra maestra de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg que marcó a toda una generación. A lo largo de su prolífica carrera, el intérprete demostró una enorme versatilidad delante de las cámaras, brillando también en aclamadas producciones cinematográficas como el drama psicológico El piano (1993), y conquistando al público televisivo contemporáneo con su papel del implacable inspector Chester Campbell en la exitosa serie británica Peaky Blinders.

De qué trata Jurassic Park

El largometraje de aventura y ciencia ficción Jurassic Park es una producción cinematográfica realizada por el director norteamericano Steven Spielberg que tuvo su debut en salas durante el año 1993. El argumento de la obra toma como base la novela escrita por Michael Crichton, describiendo las experiencias de una comitiva de visitantes dentro de un complejo de entretenimiento habitado por especímenes de dinosaurios obtenidos mediante técnicas de clonación genética.

La iniciativa, impulsada por un acaudalado benefactor en colaboración con especialistas en genética, sufre una falla de seguridad durante las instancias de inspección previas a la inauguración oficial, provocando la liberación de los animales y comprometiendo de forma directa la supervivencia de los individuos presentes en las instalaciones.