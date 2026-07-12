Milei reúne a los legisladores de LLA para avanzar en la reforma de la carta orgánica del BCRA

El presidente, Javier Milei, se reunirá este lunes con los diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los principales aspectos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que el Gobierno prevé enviar próximamente al Congreso.

El encuentro comenzará a las 15 y tendrá como objetivo detallarles a los legisladores oficialistas el contenido de la iniciativa antes de que ingrese formalmente al Parlamento para su tratamiento. Hasta el momento, no se informó si será en Casa Rosada o en la quinta de Olivos.

La convocatoria incluirá a representantes de los bloques de La Libertad Avanza de ambas cámaras, que deberán defender el proyecto durante el debate legislativo. Por el momento, el Gobierno no informó cuándo será remitida la iniciativa al Congreso ni cuáles serán los plazos previstos para su discusión.

La semana pasada, Milei explicó que el primer aspecto de la reforma es “quitarle la actual función al Banco Central de cinco objetivos y por la cual puede emitir por cualquier cosa”. En ese sentido precisó que “el único objetivo pasará a ser preservar el valor de la moneda”.

Como segundo punto, el mandatario marcó “la prohibición total y absoluta de financiar al fisco” tanto de “manera directa como indirecta”, según dijo en una entrevista radial.

“La política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos”, enfatizó entonces el Presidente. Y afirmó que si se viola la independencia del BCRA “debería ir preso el directorio de banco que lo avale eso, el Poder Ejecutivo y los diputados y senadores que hagan ese tipo de desastres”.

La agenda de Milei esta semana

Según la información difundida por Casa Rosada, la actividad oficial del lunes comenzará previamente, a las 11, con una reunión entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, también en la Casa Rosada.

Para el martes está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno, aunque todavía no fueron confirmados el horario ni los participantes. Ese mismo día, a las 11, se realizará la conferencia de prensa regular del vocero presidencial, Adrian Ravier.

La agenda continuará el jueves con una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien recibirá en Casa Rosada a legisladores de La Libertad Avanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

La actividad formará parte de los encuentros del oficialismo con sus representantes legislativos en los principales distritos del país. Tampoco fueron informados hasta el momento los asuntos específicos que se tratarán durante la reunión.

Finalmente, el jueves a las 19, Milei participará del acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio en Buenos Aires.