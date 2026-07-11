El adolescente de 15 años actualmente se encuentra en estado crítico.

La provincia de Córdoba está conmocionada tras un violento episodio en Carlos Paz. En las últimas horas, la policía de esa provincia logró la captura de tres sospechosos vinculados a la brutal agresión sufrida por Santiago Herrero, un adolescente de 15 años que actualmente se encuentra en estado crítico tras recibir un botellazo en la cabeza durante un ataque por la espalda.

El hecho, que tuvo lugar el pasado jueves en pleno centro de Villa Carlos Paz, derivó en una compleja intervención quirúrgica y mantiene a la comunidad en vilo. Según informaron fuentes policiales, los detenidos son un joven mayor de edad y dos menores de 18 años, cuyas identidades se mantienen en reserva por directivas de la investigación judicial en curso.

Los tres están acusados de participar en la emboscada que dejó a Herrero inconsciente en la vía pública. Mientras las autoridades trabajan para determinar el rol específico que cada uno desempeñó en la agresión, la familia del menor y sus allegados exigen que el caso no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables.

Un cuadro clínico de extrema complejidad

El estado de salud de Herrero es sumamente delicado. Tras ser trasladado de urgencia desde la villa serrana, el joven fue ingresado en el Hospital de Urgencias de la capital cordobesa. Los médicos especialistas que lo atendieron diagnosticaron inicialmente fisura cerebral, una lesión de alta gravedad que se vio agravada por la formación de múltiples coágulos de sangre en el área afectada por el impacto. Ante la inminencia de un daño irreversible en el sistema nervioso, el equipo médico decidió realizar una cirugía de alta complejidad de manera inmediata.

La madre del adolescente brindó detalles estremecedores sobre la intervención que le practicaron a su hijo. En declaraciones que reflejan la angustia de la familia, precisó que durante el procedimiento los especialistas "extrajeron el coágulo más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición". A pesar del éxito técnico de la operación para frenar el daño inicial, Santiago continúa "luchando por su vida" y permanece bajo observación constante en la unidad de cuidados intensivos del establecimiento sanitario.

El relato de los hechos reconstruido por los investigadores indica que el ataque se produjo cuando la víctima caminaba junto a un amigo por la zona céntrica. Sin mediar palabra, un grupo de personas los abordó por la espalda. Fue en ese contexto de vulnerabilidad absoluta cuando uno de los agresores le propinó un fuerte golpe con una botella en la zona craneal. El impacto fue de tal magnitud que provocó un hundimiento de cráneo instantáneo, haciendo que el menor se desplomara inconsciente en el suelo. Lejos de detenerse, los atacantes habrían continuado golpeándolo mientras yacía indefenso en el piso.