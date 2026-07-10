Cuánto sale el boleto de subte en julio 2026: el precio y las tarifas

Los usuarios del subte en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron julio 2026 con un nuevo aumento en la tarifa. El incremento, del 4,1%, forma parte del esquema de actualización automática que aplica el Gobierno porteño y que toma como referencia la inflación más un adicional del 2%.
Con este ajuste, también se modificaron los valores para quienes viajan con SUBE registrada, los usuarios que no tienen la tarjeta nominalizada y quienes acceden a la Tarifa Social y al Boleto Estudiantil.
Cuánto cuesta el boleto de subte en julio de 2026
Desde el 1° de julio, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:
- SUBE registrada: $1.621 por viaje.
- SUBE sin registrar: $2.541.
- Tarifa Social: $567.
- Boleto Estudiantil: $226.
El nuevo cuadro tarifario reemplaza al vigente hasta junio, cuando el boleto con SUBE registrada costaba $1.558.
La actualización responde al mecanismo de ajuste automático implementado por la Ciudad de Buenos Aires para los servicios bajo su jurisdicción. La fórmula contempla la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC —que en la última medición fue del 2,1%— y un adicional del 2%, lo que dio como resultado un incremento del 4,1% para julio.
Qué pasa con los colectivos y trenes
El aumento del transporte también alcanzó a otros servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En los colectivos de jurisdicción porteña, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasó a $820,60, mientras que en las líneas provinciales el pasaje inicial subió a $1.059,28.
Por su parte, desde el 15 de julio, el boleto mínimo de los colectivos nacionales aumentará de $728,28 a $742,81 para quienes utilicen SUBE registrada. Los beneficiarios de la Tarifa Social abonarán $334,26, mientras que quienes viajen con SUBE sin registrar pagarán $1.485,62.
En el caso de los trenes del AMBA, el boleto de la primera sección aumentó un 8,6% y quedó en $380,10 durante julio. Además, ya están previstos nuevos ajustes para agosto y septiembre.
Las promociones vigentes en bancos, billeteras virtuales y plataformas para viajar en el AMBA
En julio 2026, estos son los beneficios vigentes con distintos bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago para viajar en el AMBA y en varias regiones del país:
- Cuenta DNI / Banco Provincia: 100% de reintegro en subte, Premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando con NFC desde el celular. Disponible todos los días.
- Mercado Pago: 70% de reintegro en colectivo y subte pagando con QR. Tope de $10.000, vigente todos los días hasta el 31 de julio. La devolución se acredita en 72 horas hábiles.
- Santander + MODO: Hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes utilizando QR Transporte y dinero en cuenta Santander. Tope de $8.000 por mes. Vigencia hasta el 31 de agosto.
- MODO: 50% extra en transporte público pagando con QR Transporte. Tope de $5.000 por usuario por mes. Vigente hasta el 31 de julio.
- Naranja X (colectivos, subte y peajes): 50% de reintegro pagando con Visa Naranja X + NFC. Vigencia del 1 al 31 de julio.
- Naranja X (subte): 50% de reintegro pagando con QR desde la app y dinero en cuenta. Disponible del 1 al 31 de julio.
- Banco Macro + MODO: 20% de reintegro en transporte pagando con QR, dinero en cuenta y saldo mínimo de $1.200. Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, la promoción fue publicada por MODO durante junio de 2026.
- Banco Provincia: 4 y 6 cuotas sin interés para la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia con tarjetas Visa y Mastercard. Vigente hasta el 31 de agosto.
- Plataforma 10 + MODO: 10% de descuento en compras online pagando con QR desde la aplicación del banco o MODO. Vigencia informada entre el 9 de junio y el 1 de julio.