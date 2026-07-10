Cuánto sale el boleto de subte en julio 2026: el precio y las tarifas

Cuál es el aumento confirmado en subte

Los usuarios del subte en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron julio 2026 con un nuevo aumento en la tarifa. El incremento, del 4,1%, forma parte del esquema de actualización automática que aplica el Gobierno porteño y que toma como referencia la inflación más un adicional del 2%.

Con este ajuste, también se modificaron los valores para quienes viajan con SUBE registrada, los usuarios que no tienen la tarjeta nominalizada y quienes acceden a la Tarifa Social y al Boleto Estudiantil.

Aumento del subte en CABA

Cuánto cuesta el boleto de subte en julio de 2026

Desde el 1° de julio, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

SUBE registrada: $1.621 por viaje.

$1.621 por viaje. SUBE sin registrar: $2.541.

$2.541. Tarifa Social: $567.

$567. Boleto Estudiantil: $226.

El nuevo cuadro tarifario reemplaza al vigente hasta junio, cuando el boleto con SUBE registrada costaba $1.558.

Cuánto aumenta el subte en CABA

La actualización responde al mecanismo de ajuste automático implementado por la Ciudad de Buenos Aires para los servicios bajo su jurisdicción. La fórmula contempla la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC —que en la última medición fue del 2,1%— y un adicional del 2%, lo que dio como resultado un incremento del 4,1% para julio.

Qué pasa con los colectivos y trenes

El aumento del transporte también alcanzó a otros servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En los colectivos de jurisdicción porteña, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasó a $820,60, mientras que en las líneas provinciales el pasaje inicial subió a $1.059,28.

Por su parte, desde el 15 de julio, el boleto mínimo de los colectivos nacionales aumentará de $728,28 a $742,81 para quienes utilicen SUBE registrada. Los beneficiarios de la Tarifa Social abonarán $334,26, mientras que quienes viajen con SUBE sin registrar pagarán $1.485,62.

En el caso de los trenes del AMBA, el boleto de la primera sección aumentó un 8,6% y quedó en $380,10 durante julio. Además, ya están previstos nuevos ajustes para agosto y septiembre.

Las promociones vigentes en bancos, billeteras virtuales y plataformas para viajar en el AMBA

En julio 2026, estos son los beneficios vigentes con distintos bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago para viajar en el AMBA y en varias regiones del país: