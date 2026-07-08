Las versiones con suela chunky y plataforma suman estilo y agarre.

Las bajas temperaturas trajeron de vuelta un clásico que parece haber encontrado su lugar definitivo en el mundo de la moda urbana: las botas con interior de corderito. Este calzado, que durante mucho tiempo se asoció solo al confort hogareño, ahora pisa fuerte en las calles y en las redes sociales, consolidándose como una opción ideal para combinar abrigo, comodidad y estilo.

Popularizadas por el modelo tipo UGG, estas botas dejaron de ser exclusivas para momentos de relax y se transformaron en un imprescindible para quienes buscan estar abrigados sin sacrificar la estética. Celebridades y referentes de moda las eligen para armar looks urbanos que demuestran que este calzado es mucho más que una opción casual.

Confort térmico y variedad de diseños

La clave de su éxito está en el confort que brindan gracias a su interior de piel sintética o corderito, capaz de mantener el calor incluso en las jornadas más frías. Por fuera, su acabado en gamuza o materiales similares aporta un estilo relajado que se adapta a las tendencias actuales y a distintos gustos.

Además, la variedad es amplia: hay modelos de caña baja, media o alta, con plataforma o suela chunky, y en colores que van desde el camel y chocolate hasta el negro, gris y arena. Esto permite que cada persona encuentre la versión que mejor se ajusta a su estilo personal.

El interior de corderito mantiene el calor en las jornadas más frías.

En cuanto a combinaciones, las botas con peluche se llevan muy bien con leggings térmicos, sweaters oversize y tapados largos de lana para un look cómodo y abrigado. También funcionan con jeans rectos o wide leg, medias gruesas y camperas puffer, ideales para el día a día.

Para quienes prefieren un aire más sofisticado, estas botas pueden acompañar pantalones de sastrería relajados, suéteres de cashmere y abrigos estructurados, demostrando que la comodidad puede ir de la mano con la elegancia.

Las nuevas versiones incorporan detalles que marcan la diferencia, como plataformas livianas, suelas con mejor agarre para días lluviosos o de frío intenso, y materiales resistentes al agua. Esto las convierte en una opción mucho más práctica y funcional que en temporadas anteriores.

Los colores camel, chocolate, negro y gris son los más elegidos.

Lo fundamental al elegirlas es optar por un modelo de calidad, con un interior mullido y una suela firme que aísle del suelo frío. Así, las botas con corderito no solo ofrecen abrigo sino también durabilidad y comodidad.

Si bien las zapatillas siguen siendo un básico del guardarropa, cuando el termómetro baja al mínimo, muchas veces no alcanzan para mantener los pies calientes. En ese escenario, las botas con interior de peluche se presentan como la alternativa perfecta: fáciles de combinar, cálidas y versátiles para un look casual o para una salida de fin de semana con estilo.