Cómo convertir tu iPhone en un celular 100% seguro para menores, paso a paso

Pensada originalmente para personas con discapacidades cognitivas

Quienes buscan darle un primer celular a un hijo suelen enfrentarse al mismo dilema: necesitan que pueda llamar, enviar mensajes y usar mapas, pero sin acceso libre a internet o las redes sociales. Aunque muchos recurren a aplicaciones de terceros o a las herramientas de control parental tradicionales, existe una función integrada en el iPhone que permite lograr ese objetivo sin pagar servicios adicionales.

Se trata de Acceso Asistido, una característica incorporada por Apple desde iOS 17 y pensada originalmente para personas con discapacidades cognitivas. Sin embargo, esta función también puede transformar un iPhone en un teléfono mucho más seguro para menores, al limitar las aplicaciones disponibles y bloquear por completo la navegación web si así se configura.

Qué es Acceso Asistido y cómo funciona

La herramienta se encuentra dentro de Ajustes > Accesibilidad > Acceso Asistido. Una vez activada, reemplaza la interfaz tradicional de iOS por una versión simplificada con botones grandes y solo las aplicaciones que el adulto decida habilitar.

Entre sus principales ventajas está la posibilidad de impedir el acceso a navegadores como Safari o Chrome. A diferencia de las restricciones convencionales de Tiempo de Uso, los enlaces enviados por mensaje tampoco pueden abrirse si el navegador no está autorizado, ya que el sistema trata esos vínculos como texto plano para evitar una navegación accidental.

Además, permite configurar quiénes pueden llamar o enviar mensajes al menor, decidir si determinadas funciones del teléfono estarán disponibles y hasta controlar qué listas de reproducción podrán reproducirse desde la aplicación Música.

Entre sus principales ventajas está la posibilidad de impedir el acceso a navegadores.

Una alternativa gratuita al control parental tradicional

Al configurar un antiguo iPhone con apenas seis aplicaciones (Llamadas, Mensajes, Mapas, Cámara, Fotos y Música) se puede obtener un dispositivo que conserva funciones útiles como la navegación GPS, FaceTime y la localización mediante Buscar, pero sin acceso abierto a internet ni a otras aplicaciones.

Para salir del modo Acceso Asistido es necesario ingresar un código específico, lo que impide que el menor desactive las restricciones por su cuenta.

No obstante, la función también tiene algunas limitaciones. Según la experiencia compartida, el sistema puede resultar más lento que el iPhone convencional y, al habilitar aplicaciones con acceso a internet, deja de respetar las restricciones de Tiempo de Uso. Además, durante las pruebas se detectó un bloqueo ocasional en la app Mensajes que solo pudo resolverse saliendo y volviendo a ingresar al modo Acceso Asistido.

Apple incorporará mejoras a las herramientas de control parental en iOS 27, incluyendo opciones que hasta ahora eran exclusivas de Acceso Asistido, como la posibilidad de bloquear completamente Safari en los perfiles infantiles.