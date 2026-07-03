Bomba en el mercado: se filtró el iPhone 18 Pro Max y su batería destronó al mejor celular de Samsung

Fuente: Notebookcheck.org.

El iPhone 18 todavía no fue anunciado por Apple, pero las filtraciones se acumulan semana a semana. Ya circularon imágenes de diseño, detalles de pruebas de fábrica, posibles colores y mejoras en la cámara. Ahora le tocó el turno a la batería, y el número que trascendió es lo suficientemente llamativo como para generar debate: según una cuenta en Weibo, el modelo Pro Max podría llegar con la celda más grande en la historia de un iPhone.

Qué dice la filtración y de dónde viene

La información proviene de una publicación en Weibo —la red social china— atribuida a una cuenta identificada como 朵哥互联科技, sin historial verificado de filtraciones anteriores relevantes. Hay que leer el dato con ese margen de incertidumbre.

Según esa fuente, el iPhone 18 Pro Max se comercializaría con diferentes capacidades de batería según el mercado:

Versión con ranura física para SIM: 5.235 mAh.

5.235 mAh. Versión solo eSIM: hasta 5.425 mAh.

La lógica detrás de la diferencia: eliminar la bandeja física de SIM libera espacio interno que podría aprovecharse para instalar una celda más grande.

La comparación con Samsung: cómo quedan los números

El Samsung Galaxy S26 Ultra utiliza una batería de 5.000 mAh, dato confirmado y público. Si la filtración es correcta, ambas versiones del iPhone 18 Pro Max superarían esa cifra, algo inusual para Apple, que históricamente apostó por la optimización de software por encima de la capacidad nominal de la batería.

El punto relevante es cuánto dura en la práctica. Un iPhone con 5.235 mAh y el chip A20 Pro podría traducirse en una autonomía real muy superior a la de cualquier modelo anterior, aunque los mAh solos no garantizan nada sin conocer la eficiencia del chip.

Samsung tampoco se queda quieto

La ventaja del iPhone, si se confirma, podría ser breve. Ya circulan rumores —también sin confirmar— de que el Galaxy S27 Ultra superará la barrera de los 5.000 mAh. Ni Apple ni Samsung parecen estar listos para adoptar las celdas de silicio-carbono que los fabricantes chinos ya usan para instalar baterías mucho más grandes sin engrosar el cuerpo del dispositivo. Por ahora, los avances en autonomía de ambas marcas son incrementales.