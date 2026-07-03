Argentina va en busca de escoltar en soledad a Brasil en un ranking mundial: cuál es esa marca

El record de la Selección Argentina.

La Selección Argentina afrontará un partido que puede quedar marcado en la historia de los mundiales. Este viernes se medirá con Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y, además de buscar un lugar entre los 16 mejores del certamen, tendrá la oportunidad de alcanzar una marca que la ubicaría aún más cerca de la élite del fútbol internacional. Y que lo posiciona como una potencia histórica.

Argentina intentará dar un nuevo paso frente a un Cabo Verde que se convirtió en una de las revelaciones del torneo. El conjunto africano sorprendió durante la fase de grupos y se ganó un lugar en la ronda eliminatoria, aunque enfrente tendrá al vigente campeón del mundo, que llega con Lionel Messi como figura y con el objetivo de defender la corona conseguida en Qatar 2022. Más allá del favoritismo argentino, el cuerpo técnico mantiene la cautela y evita subestimar a un rival que ya demostró que puede competir de igual a igual.

El record que puede alcanzar Argentina contra Cabo Verde

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como amplio favorito para superar al sorprendente seleccionado africano, pero el premio no será únicamente deportivo. En caso de avanzar, Argentina pasará a ocupar en soledad el segundo puesto del ranking de selecciones con más presencias en los octavos de final de la historia de los mundiales, una estadística que refleja la regularidad de las grandes potencias a lo largo de las décadas.

Argentina va por más.

Actualmente, Brasil lidera ese registro con 16 clasificaciones a los octavos de final o su equivalente en los distintos formatos que tuvo la Copa del Mundo. Argentina aparece inmediatamente detrás junto a Alemania, ambas con 10 presencias. Si elimina a Cabo Verde, la Albiceleste llegará a 11 y quedará como única escolta de la Verdeamarela en esa tabla histórica.

Cómo se reparten las clasificaciones de Argentina a octavos

Las diez participaciones argentinas en esta instancia se repartieron entre los Mundiales de 1934, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. En varias de esas ediciones, además, el seleccionado nacional fue mucho más allá de los octavos: conquistó los títulos de México 1986 y Qatar 2022, además de disputar las finales de Italia 1990 y Brasil 2014. Esa continuidad en las fases eliminatorias explica por qué el conjunto albiceleste se mantiene entre los equipos más competitivos de la historia de la Copa del Mundo.

El dato adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta que el formato del torneo fue cambiando con el paso de los años. En las primeras ediciones no existían los octavos de final como tal debido a la menor cantidad de participantes, por lo que el registro contempla la primera ronda de eliminación directa equivalente en cada Mundial. De esa manera, la comparación histórica permite medir la frecuencia con la que las selecciones lograron instalarse entre las mejores del campeonato.