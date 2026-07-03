McLaren espera el último motor de Mercedes para dar el siguiente paso adelante

Gran Premio de Gran Bretaña

El equipo McLaren, actual campeón de la Fórmula 1, está a la espera de la ‌última actualización del motor ‌de Mercedes para acercarse a los primeros puestos, posiblemente ya en el Gran Premio de Bélgica de este mes, dijo el viernes el director del equipo, Zak Brown.

El equipo, con el actual campeón del mundo, el británico Lando Norris, y el australiano Oscar Piastri, ocupa actualmente el tercer puesto ​en la clasificación ⁠general, muy por detrás del equipo oficial de Mercedes ‌y de Ferrari.

"Tenemos trabajo por delante. Les alcanzaremos", ⁠afirmó el estadounidense en el ⁠Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone. "Creo que este año ganaremos carreras, así que soy bastante optimista de ⁠cara al futuro".

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Hasta ahora, Mercedes ha ganado siete ​de los ocho Grandes Premios y Ferrari, ‌con Lewis Hamilton, el otro, pero ‌Brown predijo que McLaren y Red Bull también conseguirían ⁠victorias antes de que termine el año.

Mercedes también ha conseguido la pole en todas las carreras.

McLaren ganó ambos títulos la temporada pasada como equipo cliente, adquiriendo los mismos ​motores Mercedes ‌que utilizan el equipo de fábrica y otros.

"Solo necesitamos seguir desarrollando el coche; necesitamos el motor actual de Mercedes", afirmó Brown. "Somos los únicos que no tenemos el nuevo motor, que nos llegará en breve".

"Siempre ⁠que sabes que va a llegar un rendimiento mejor, pero aún no lo tienes en tu monoplaza, quieres conseguirlo lo antes posible", añadió Brown, quien explicó que McLaren seguía trabajando con sus secuencias de motores actuales y que solo era cuestión de tiempo.

Otros contaban con la última versión debido a problemas, como ‌en el caso de Carlos Sainz, que necesitó un cambio de motor en Williams, o por acuerdos diferentes.

"Lo quieres lo antes posible, pero hay que completar los ciclos de los motores; obviamente, se pueden hacer cambios, pero esperamos poder verlos en ‌la próxima carrera", afirmó Brown.

Predijo que las próximas dos carreras en Europa mostrarían que el equipo da un paso adelante.

McLaren es ‌uno de los ⁠cuatro equipos que utilizan motores Mercedes; los otros son Mercedes F1, Alpine (propiedad de Renault) y Williams.

Brown ​señaló que McLaren necesitaba hacer que su monoplaza fuera más manejable y optimizar la unidad de potencia.

Con información de Reuters