Cómo son las viviendas de superadobe.

Dentro de las nuevas viviendas "alternativas", surgió en el último tiempo una construcción poco común que mezcla técnicas ancestrales y soluciones modernas para lograr un hogar autosuficiente y amigable con el medio ambiente. Se trata de las casas construidas con superadobe.

Estas viviendas utilizan la técnica que consiste en tubos largos hechos de un material similar a los sacos para papas y cebollas, rellenos con tierra compactada y apilados en capas.

Cómo son las casas de superadobe

Un caso de estos se da en San Bento do Sul, al norte de Santa Catarina. Allí el residente Sandro Gilberto Jankoski, los rollos usados en la obra alcanzaban hasta 400 metros, pero para la casa se emplearon tramos de unos 15 metros, moldeados y apisonados para formar paredes rígidas y resistentes.

Las paredes tienen un espesor aproximado de 25 centímetros antes de la compactación y se refuerzan con alambre de espino entre capas para evitar deslizamientos y aportar estabilidad. La tierra utilizada provino directamente del terreno, lo que redujo el transporte de materiales y permitió que la construcción se integrara naturalmente al entorno.

Sandro comparó el método con una impresora 3D manual: “Es como una impresora 3D, sólo que manual”. Este trabajo repetitivo, realizado capa por capa, llevó cerca de un año y fue casi en su totalidad obra personal. “Prácticamente lo hice todo yo solo”, comentó, describiendo la tarea de llenar baldes, subir escaleras y verter tierra sin descanso.

Más allá de la técnica, una de las grandes ventajas de esta construcción es su rendimiento térmico. Al estar hecha principalmente de tierra compactada, el interior mantiene temperaturas estables: “Si hace calor afuera, lo mantiene fresco. Si hace frío, lo mantiene caliente”, explicó Sandro, destacando la respiración natural del ambiente.

Una parte de esta particular casa construida con superadobe está empotrada en un barranco, lo que no solo aporta soporte estructural, sino también un aislamiento térmico adicional. Para evitar problemas de humedad, se instalaron sistemas de drenaje y una lona reforzada que protege la estructura de filtraciones, un detalle clave para viviendas parcialmente enterradas.

El techo verde es otro punto destacado, con suelo y vegetación creciendo sobre la construcción. En la parte superior se observan vides y césped, además de lonas que refuerzan la barrera contra el agua. Esta cubierta natural potencia el aislamiento y le da un aspecto orgánico y diferente a las casas tradicionales de la zona.