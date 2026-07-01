Quién es Brian Cipenga: dónde juega el delantero de Congo que hizo el gol vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Cipenga y un gol histórico.

El fútbol tiene capítulos que son inolvidables. Un deporte que permite igualar contextos y realidades sociales dentro del campo de juego, donde todo se iguala. Y que permite conocer historias de resiliencia, de lucha y de vidas que pueden cambiar gracias a los escenarios mundialistas. Es el caso de Brian Cipenga, un futbolista que atravesó duros momentos pero que pudo superarlos para convertir un histórico gol para la Selección de la República Democrática del Congo frente a Inglaterra por los 16vos de final del Mundial 2026.

El equipo africano viene de conseguir su primera clasificación a una copa del mundo, en donde de entrad logró un empate histórico frente a Portugal, que soprendió al planeta entero. Y después logró aguantar durante gran parte del encuentro la igualdad frente a Colombia, en un partido que lo pierde por poco, pero se pudo imponer a Uzbekistán. Allí jugó sus primeros 72 minutos mundialistas Cipenga, que hizo un gol frente a los británicos para abrir el marcador.

La historia de superación de Brian Cipenga, figura de Congo en el Mundial 2026

Nacido en 1998 en Kinshasa, República Democrática del Congo, emigró siendo adolescente a Portugal después de que una academia se hiciera cargo de su formación deportiva y académica. Todo parecía encaminado para desarrollar su carrera en Europa, hasta que una serie de imprevistos cambió por completo su destino.

Congo va por más.

En 2020, el delantero perdió su pasaporte justo cuando había vencido su visado. Como si eso fuera poco, la irrupción de la pandemia de Covid-19 paralizó el mundo y agravó aún más su situación. Sin la documentación en regla, no pudo ser inscripto por ningún club profesional en Portugal y pasó casi dos años alejado de la competencia oficial, obligado a sobrevivir mientras esperaba resolver sus problemas migratorios.

Cómo Cipenga volvió a empezar

Cuando finalmente regularizó su situación, Cipenga tuvo que empezar prácticamente desde cero. En julio de 2022 encontró una oportunidad en el Sporting Clube Ideal, de la cuarta división portuguesa, donde comenzó una lenta reconstrucción de su carrera. Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol español y, tras destacarse en las categorías de ascenso, terminó siendo transferido al UD Almería.

El esfuerzo y la perseverancia encontraron su recompensa en el Mundial. Con un potente remate de derecha que dejó sin reacción al arquero inglés Jordan Pickford, Cipenga marcó un gol inolvidable para República Democrática del Congo y cerró un recorrido que estuvo a punto de terminar mucho antes de tiempo por cuestiones ajenas al fútbol.