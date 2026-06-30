La última encuesta nacional de la consultora Equipo Mide no se limitó a medir la imagen general del Gobierno: también pidió a los argentinos que calificaran, área por área, cómo evalúan la gestión de Javier Milei en once frentes específicos. El resultado arma un mapa con una sola excepción positiva y un piso muy parejo de rechazo en el resto.

La política exterior es la única área donde la suma de "muy buena" y "buena" supera el rechazo: 46% la calificó positivamente, contra un 48% que la calificó como mala o muy mala. Es, de todas formas, un resultado ajustado, pero se trata del único frente donde el Gobierno logra cierto equilibrio.

Minería y Energía queda en una posición intermedia: 41% de evaluación positiva contra 46% negativa, con un 13% que no opina, probablemente por tratarse de un área menos visible en el debate público cotidiano.

Economía y Defensa, en el medio de la tabla

La Economía, el área más sensible para la gestión libertaria, recibe una calificación positiva del 40%, contra un 58% de calificación negativa (mala más muy mala). Es un dato relevante porque, pese a ser el corazón del proyecto de Milei, no logra revertir la percepción negativa que domina el resto del tablero. Defensa muestra un resultado similar: 40% positivo contra 51% negativo.

A partir de acá, la balanza se inclina con más fuerza hacia el lado negativo. Seguridad recibe solo 37% de evaluación positiva, contra 61% negativa. Educación cae a 34% positivo frente a un contundente 63% negativo.

Justicia, Asistencia Social, Obras Públicas y Medio Ambiente: el fondo de la tabla

Las cuatro áreas peor evaluadas del estudio son, en orden: Justicia, con apenas 31% positivo y 64% negativo; Asistencia Social, con 28% positivo y 65% negativo; Obras Públicas, con solo 24% positivo y un 69% negativo, el peor resultado relativo entre las áreas con bajo "no sabe"; y Protección del Medio Ambiente, con 23% positivo y 65% negativo, además de un 12% que directamente no opina, el porcentaje más alto de desconocimiento de toda la batería de preguntas.

Un Gobierno bien evaluado puertas afuera, mal evaluado puertas adentro

El patrón que surge del cruce de las once áreas es claro: la gestión de Milei logra cierto respaldo en los frentes vinculados a la macroeconomía y la inserción internacional, pero pierde apoyo de forma sistemática en las áreas que impactan directamente en la vida cotidiana de la gente, como salud, educación, asistencia social y obras públicas. Ese contraste ayuda a explicar por qué, incluso con una imagen presidencial que logró un leve repunte en junio, la sensación de deterioro en lo concreto sigue siendo la nota dominante entre los argentinos consultados.