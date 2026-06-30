La última encuesta nacional de la consultora Equipo Mide confirmó que la imagen del presidente Javier Milei sigue golpeada. El relevamiento ubicó la imagen positiva en 40% y la negativa en 58%, con un diferencial de -18 puntos porcentuales. Aunque el número mejora levemente respecto de mayo, está lejos de los picos de aprobación que supo tener la gestión libertaria.

La serie temporal muestra el deterioro con claridad. En enero de 2026 la imagen positiva de Milei llegaba al 50%, contra apenas 46% de negativa. Desde entonces, la curva se invirtió mes a mes: en marzo la imagen positiva ya había caído a 49% mientras la negativa trepaba a 53%, y la tendencia se profundizó hasta tocar un piso de 37% en mayo, frente a un 60% de imagen negativa, el peor registro del año.

El repunte de junio, de 37% a 40%, es el primero en cinco meses, pero todavía deja al presidente 10 puntos por debajo de su nivel de enero. La pregunta que empieza a instalarse en el equipo de campaña es si se trata de un piso real o de una nueva pausa antes de seguir cayendo.

El gobierno, peor evaluado que la imagen personal

La gestión de Milei recibe una calificación aún más dura que su imagen personal. Según la encuesta, el 38% aprueba la gestión y el 58% la desaprueba. Dentro de ese rechazo, el 43% calificó la gestión como "muy mala", el porcentaje más alto entre todas las opciones disponibles.

La serie histórica de evaluación de gestión, que arranca en agosto de 2023, muestra que la aprobación tocó su techo en mayo de 2024 con 43%, bajó de forma sostenida durante 2025 y llegó a un mínimo de 31% en mayo de 2026. El repunte a 38% en junio acompaña la misma lógica que la imagen presidencial: una leve recuperación que no alcanza para compensar meses de desgaste.

La confianza, el indicador más castigado

Si la imagen y la gestión muestran números ajustados, la confianza en el Gobierno es el dato más crítico del informe. Consultados sobre una escala de 1 a 10, el 47% de los argentinos eligió el puntaje más bajo posible, es decir, "no confía nada" en el gobierno de Milei. La confianza promedio se ubicó en apenas 4,2 puntos, un número que refleja una desconfianza estructural más allá de las variaciones mensuales en la imagen.

El estudio también midió si los argentinos creen que el país va en la dirección correcta desde que asumió Milei. El resultado: 40% dice que sí, 60% que no. La serie temporal muestra que en enero de 2024 ambas posturas estaban casi empatadas (51% correcta, 49% equivocada), pero desde entonces la brecha se amplió de forma constante hasta llegar a un mínimo de 34% en mayo, con la opción "equivocada" trepando hasta 58%.

El estilo de Milei, también resentido

Otro dato que ilustra el desgaste tiene que ver con la valoración del estilo y las formas del presidente. Apenas el 30% dijo que le gustan o le gustan mucho sus formas, mientras que el 67% manifestó que no le gustan o no le gustan nada. Este indicador es particularmente sensible porque toca uno de los pilares con los que Milei construyó su identidad política desde 2023.

El contexto que explica la caída

El deterioro de la imagen presidencial no ocurre en el vacío. El mismo estudio revela que el 53% de los argentinos considera que el país atraviesa "una crisis profunda", que el 59% afirma estar peor desde que asumió Milei, y que el 46% cree que el sacrificio actual no servirá para mejorar el país. Ese combo de percepción económica negativa y desconfianza estructural parece ser el principal motor detrás de la caída sostenida en la imagen presidencial, que apenas logró un respiro en junio tras cinco meses consecutivos de deterioro.