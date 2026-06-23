Dos años después del inicio de la gestión de Javier Milei, el veredicto de los bonaerenses en el AMBA es contundente: la gran mayoría lo señala como el principal responsable de una situación económica que no para de empeorar. Así lo refleja una nueva encuesta de la consultora Indaga-RSO sobre la base de 3.652 casos efectivos relevados entre el 20 de mayo y el 10 de junio, con un margen de error del 2% y un nivel de confianza del 95%.

El número más elocuente del informe es el que mide la atribución de responsabilidad política. En junio de 2026, el 88% de los consultados considera que el gobierno de Milei es absolutamente responsable de su situación económica personal y familiar. Se trata de un incremento de 40 puntos porcentuales respecto de abril de 2024, cuando esa cifra se ubicaba en el 48%. La evolución es tan pronunciada como sostenida: no hubo un solo mes en que el indicador retrocediera.

Ese dato no es una abstracción política. Está anclado en una experiencia cotidiana de deterioro que la encuesta documenta con precisión. El 78% afirma que no llega a fin de mes, cifra que creció un 51% en dos años. Solo el 7% declara que sus ingresos le alcanzan sin mayores preocupaciones.

"La baja de la inflación no se refleja en el consumo"

Uno de los argumentos centrales del oficialismo para justificar el rumbo económico es la desaceleración inflacionaria. Pero el IPAS muestra que ese logro no tiene correlato en la vida concreta de las familias: el 94% de los encuestados afirma que su salario no le gana a la inflación, y el 71% dice que su poder de compra se redujo significativamente en los últimos tres meses.

La consecuencia más visible es el endeudamiento generalizado. El 94% está endeudado o tomó deudas para sostener los ingresos del hogar, y el 83% describe su situación en materia de deudas como "complicada". En el último mes, el 56% o algún integrante de su familia tuvo que pedir dinero prestado o un crédito para cubrir el mes. El aguinaldo, lejos de representar un respiro, refleja esa misma lógica: el 53% de los trabajadores formales planea destinarlo íntegramente al pago de deudas. Solo el 8% proyecta ahorrarlo.

Miedo al desempleo y recorte del consumo

El temor a perder el trabajo es hoy la preocupación más extendida entre los bonaerenses del AMBA. Entre junio de 2024 y junio de 2026, ese indicador pasó del 49% al 87%, con el 60% declarándose "muy preocupado" por la posibilidad de que alguien de su hogar quede sin empleo.

Para adaptarse a la pérdida de poder adquisitivo, el 83% recurre al recorte de gastos como primera estrategia, y el 88% limitó salidas, viajes o actividades recreativas en los últimos tres meses. El pluriempleo, cuando existe, alcanza apenas para cubrir lo mínimo de la canasta básica de servicios, sin margen para consumos ocasionales como electrodomésticos, vacaciones o arreglos en el hogar.

El "logro" de la baja inflacionaria no convence

Cuando se les pregunta cuál es el logro más importante del gobierno, el 52% menciona la baja de la inflación, el único dato que el oficialismo puede exhibir como positivo. Sin embargo, ese reconocimiento convive con el rechazo mayoritario a la gestión en todos los demás planos: el 67% cree que las medidas de Milei benefician a la clase alta, mientras que apenas el 5% considera que favorecen a la clase media y solo el 15% que no benefician a ninguna.

La desaprobación global al gobierno alcanza el 72%, con apenas un 23% que expresa apoyo. En cuanto a la imagen personal del presidente, el 59% tiene una opinión mala o muy mala de su desempeño.

Pesimismo récord y frustración generalizada

El estado de ánimo colectivo que emerge del IPAS es el más negativo desde que comenzó la serie. El 48% de los consultados se declara totalmente pesimista respecto de su situación personal y el futuro del país, y sumando todas las categorías negativas el pesimismo supera ampliamente a cualquier atisbo de optimismo. En dos años, ese ánimo pesimista creció un 68%.

Ante la pregunta directa sobre cómo definen su estado de ánimo frente al futuro laboral y económico, el 56% eligió la palabra "frustrado". Solo el 3% dijo sentirse entusiasmado.

El horizonte tampoco ofrece señales de recuperación en la percepción ciudadana: el 85% cree que el esfuerzo económico que realiza hoy no valdrá la pena en un futuro cercano, y el 68% estima que su situación estará peor dentro de seis meses. La desconfianza absoluta en las medidas económicas del gobierno alcanza el 68%, con un aumento del 42% en la falta de expectativas positivas respecto de dos años atrás.

El cuadro que traza el IPAS de junio de 2026 es el de una sociedad que no solo padece la crisis, sino que tiene perfectamente identificado a su responsable.