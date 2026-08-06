Rumanía se apresta a desviar agua del Danubio hacia un reactor nuclear ante inminente parada

Imagen de archivo de una excavadora cargando rocas en una barcaza para desviar el caudal del Danubio hacia el canal que abastece a la central nuclear de Cernavoda, en Izvoarele (Rumanía).

Rumanía ​luchaba contra el reloj el jueves para hundir cuatro barcazas cargadas de rocas en el Danubio, en un ‌intento por desviar agua ‌del río, afectado por la sequía, hacia su único reactor nuclear en funcionamiento y ganar así unos días más de funcionamiento en medio de una situación de escasez de suministro eléctrico.

Los niveles de agua del Danubio, que se usa para refrigerar las turbinas de los reactores, han alcanzado ​mínimos históricos, lo que ⁠obligó ya a cerrar un reactor, y las autoridades ‌han tomado medidas sin precedentes para mantener ⁠en funcionamiento el único otro reactor, ⁠incluida la detonación de una barrera de rocas esta semana.

El Gobierno de Rumanía preparó un sistema para cortar el suministro ⁠eléctrico a los consumidores industriales por fases y con ​previo aviso si fuera necesario, según ‌dijo el primer ministro Ilie Bolojan, ‌quien añadió que no se esperan cortes de este ⁠tipo durante los próximos 5 a 7 días ni mientras el reactor nuclear siga en funcionamiento.

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Los dos reactores de Cernavoda, operados por la rumana Nuclearelectrica , representan una quinta ​parte de ‌la producción eléctrica del país. Las centrales hidroeléctricas también se están viendo afectadas por la sequía y las importaciones de energía son limitadas por condiciones similares en países vecinos.

La voladura y el dragado del ⁠lecho del río han permitido ganar algo de tiempo, pero un directivo de Nuclearelectrica afirmó que la empresa podría tener que cerrar el reactor restante en un plazo de cinco a seis días, a menos que las barcazas hundidas funcionen.

"Si las barcazas generan un excedente de agua, este plazo se ampliará ‌a entre nueve y diez días", declaró Romeo Urjan, director de la central, a la cadena de televisión privada Digi24.

El caudal del Danubio en Rumanía cayó el jueves a un mínimo histórico de 1.400 metros cúbicos por segundo, cerca de un ‌tercio de su media habitual en agosto.

La agencia estatal de gestión del agua anunció que comenzaría la inmersión controlada de las cuatro ‌barcazas, una ⁠por una, a partir de las 1200 GMT, con el objetivo de crear una barrera y ​desviar el agua de un brazo del río hacia la central. Urjan señaló que el efecto se notaría un día después.

Con información de Reuters