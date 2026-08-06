Ya está: River cerró a Thiago Almada y es el noveno refuerzo

Thiago Almada será el noveno refuerzo de River Plate en el mercado de pases del fútbol argentino. El campeón del mundo con la Selección Argentina dejará el Atlético de Madrid de España después de descartar tanto a Flamengo como a Cruzeiro y se calzará la "Banda Roja" de cara a la segunda mitad del 2026. Diferentes periodistas como Gastón Edul, Germán García Grova y Fabrizio Romano confirmaron la noticia en las redes.

Después de varios días de incertidumbre, finalmente hubo acuerdo para que el nacido en Fuerte Apache deje el "Colchonero" por la cifra de 23 millones de dólares. Todo indica que la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo no seguirá adelante con otras negociaciones y se retirará del mercado. Hasta el momento arribaron a la institución Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González, Ángel Correa, Tobías Andrada y en las próximas horas serán anunciados tanto Francisco Ortega como el mencionado Almada.

Thiago Almada es el nuevo refuerzo de River

Con todo resuelto para que el surgido de Vélez Sarsfield juegue en el "Millonario", será el refuerzo más caro de la historia del club superando a la de Ángel Correa, también compañero suyo en el Mundial Qatar 2022 que ganó la "Albiceleste". Atrás quedan las del colombiano Kevin Castaño o incluso la de Lucas Pratto en 2018. Ahora restará que el volante llegue al país, se haga la revisión médica correspondiente, firme su contrato por cuatro temporadas y sea anunciado oficialmente.

Mientras sus vacaciones terminan -el próximo lunes 10 tenía que presentarse a entrenar en el "Colchonero"- disfruta del tiempo libre pero no deja de prepararse. De hecho, se lo vio practicando en UD Ibiza, de la isla homónima de España pensando en lo que se viene y sin dar detalles de su futuro en el fútbol. Por supuesto, en River ya lo esperan, no así en el Flamengo de Brasil, que fue uno de los equipos que lo tuvo en la mira en las últimas semanas hasta la decisión del futbolista de volver al país para jugar en River.

Gastón Edul confirmó que Thiago Almada jugará en River

Los números de Almada en su carrera

Clubes : Vélez Sarsfield; Atlanta United de Estados Unidos; Botafogo de Brasil; Olympique de Marsella de Francia y Atlético de Madrid de España.

: Vélez Sarsfield; Atlanta United de Estados Unidos; Botafogo de Brasil; Olympique de Marsella de Francia y Atlético de Madrid de España. Partidos jugados : 269 (+21 con la Selección Argentina).

: 269 (+21 con la Selección Argentina). Goles : 59 (+5).

: 59 (+5). Asistencias : 43 (+4).

: 43 (+4). Títulos: Serie A 2024 y Copa Libertadores 2024 con Botafogo y Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Depuración en el plantel: los jugadores que se fueron en el mercado de pases

Por diferentes circunstancias, no continúan en la institución de Núñez los siguientes futbolistas: Franco Armani -a Atlético Nacional-, Paulo Díaz -a Atlanta United-, Maximiliano Meza -a Independiente-, Maximiliano Salas -a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza-, Ian Subiabre -a préstamo a Tigre-, Alex Woiski -rescindió-, Bautista Dadín, Tobías Leiva, Ulises Giménez, Juan Fernando Quintero -se fue libre-, Germán Pezzella -marginado-, Fabricio Bustos -marginado-, Santiago Lencina -al Burgos FC de España-, Matías Galarza Fonda -marginado-, Kevin Castaño -marginado-, Kendry Páez -marginado-, Matías Viña -marginado- y Giuliano Galoppo -marginado-.