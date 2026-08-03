El día que Thiago Almada dijo si prefería jugar en River o en Boca

El futbolista con la camiseta de la Selección Argentina.

Cada vez que un futbolista de la Selección Argentina es relacionado con Boca Juniors o River Plate, cualquier declaración sobre sus preferencias genera una enorme repercusión. Eso ocurrió con Thiago Almada, quien en distintos mercados de pases fue mencionado como un posible objetivo de ambos clubes gracias a su gran presente en el fútbol internacional y al nivel que mostró desde sus inicios en Vélez.

Si bien el mediocampista siempre dejó en claro que su prioridad, en caso de regresar al país, sería volver al club que lo formó, también aceptó responder una pregunta que suele despertar el interés de los hinchas de los dos equipos más convocantes del país: qué camiseta elegiría si tuviera que decidir entre Boca y River. Su respuesta no pasó inadvertida y rápidamente se viralizó entre los fanáticos de los dos equipos.

Qué equipo prefirió Almada entre Boca y River en una entrevista

"Entre Boca y River, elegiría a Boca", afirmó el ex Vélez cuando fue consultado sobre esa posibilidad. Además, explicó que su elección está vinculada a una cuestión sentimental: "Tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo siempre fue Riquelme", confesó, dejando en claro que su admiración por el actual presidente xeneize nació cuando era chico.

El campeón del mundo remarcó, de todos modos, que ese escenario solo se daría si antes no pudiera concretar su deseo de regresar a Vélez. En reiteradas oportunidades sostuvo que el Fortín ocupa un lugar especial en su carrera por haber sido el club que le abrió las puertas del profesionalismo y donde dio sus primeros pasos antes de emigrar al exterior.

La idolatría de Almada por Riquelme

En más de una ocasión reconoció la influencia que tuvo Juan Román Riquelme en su forma de entender el juego y admitió que disfrutaba verlo jugar cuando era niño. Esa admiración fue uno de los principales motivos de su inclinación por Boca en una elección hipotética.

Thiago Almada con Juan Román Riquelme.

Con el paso del tiempo también trascendió que Riquelme intentó convencerlo para sumarse al Xeneize. El propio futbolista confirmó que existieron contactos y que mantuvo conversaciones con el dirigente, quien seguía de cerca su carrera y lo felicitaba por sus actuaciones. Sin embargo, en ese momento la prioridad del volante era continuar su crecimiento en el exterior. Mientras tanto, Almada consolidó su carrera lejos de la Argentina, primero en la MLS, luego en Brasil y más tarde en Europa, además de convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina.