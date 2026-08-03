No hace falta exponerse al sol, ni a las arrugas: el truco de maquillaje para parecer bronceada después de los 60 años

En pleno invierno, lograr un look bronceado puede ser más difícil, pero el maquillaje puede ser la gran respuesta para evitar exponerse al sol por largas horas y prevenir las arrugas. Solo hay que colocar el bronzer o rubor en puntos claves del rostro para aparentar ese tono tostado en la piel de manera completamente natural.

Los puntos claves para hacer un look bronceado con maquillaje

El maquillaje es el gran aliado para combatir la palidez natural que generan los meses de frío en el rostro. Sin embargo, lejos de usar cremas bronceantes o capas gruesas de base, hay una forma sutil para generar un resultado menos satinado y más natural. El secreto es aplicar el rubor en las zonas donde suele impactar el solo para imitar el efecto bronceado. Así, se hace foco y se destacan los puntos de la cara donde suele pegar la luz solar natural. Los puntos claves son los siguientes:

Pómulos: se trata del lugar más importante para colocar el efecto bronceado.

se trata del lugar más importante para colocar el efecto bronceado. Puente de la nariz : hay que dar toques suaves con rubor en el centro de la nariz y en los lados que unen el color con las dos mejillas; genera fácilmente la sensación de frescura playera.

: hay que dar toques suaves con rubor en el centro de la nariz y en los lados que unen el color con las dos mejillas; genera fácilmente la sensación de frescura playera. Sienes y frente : tiene que ser un toque verdaderamente suave, cercano al nacimiento del pelo, ya que ayuda a enmarcar el rostro sin necesidad de usar un contorno muy oscuro.

: tiene que ser un toque verdaderamente suave, cercano al nacimiento del pelo, ya que ayuda a enmarcar el rostro sin necesidad de usar un contorno muy oscuro. Barbilla: debe ser un pequeño toque sutil en el mentón para equilibrar el tono y darle armonía al color de todo el rostro.

Cómo hacer un combo de maquillaje bronceado: el paso a paso

Hidratarse bien el rostro: para combatir la sequedad y el color grisáceo del rostro, la piel tiene que estar bien hidratada antes de maquillarse, ya sea con sérums o cremas. Elegir el tono adecuado de bronzer: los colores cálidos como durazno o café suave son perfectos para hacer una base que simule el bronceado del sol. Aplicar el producto en zonas estratégicas: colocar el producto en los pómulos, sobre el puente de la nariz , las sienes y pequeños toques en la barbilla. Difuminar el producto: esfumarlo con un blender o la esponja de maquillaje, se deben realizar leves golpecitos, logrando unificar el producto y evitando bordes abruptos.

Además, al combo de maquillaje se le puede sumar un punto de frescura con rubor en tono cereza o rosado en los pómulos para dar la sensación de lifting, mientras que en los labios se puede utilizar un bálsamo transparente o con color rosado sutil para mantener esa idea fresca y de jugosidad.