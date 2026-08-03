¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en CABA y en PBA desde agosto 2026?

Desde el 1° de agosto, viajar en colectivo es más caro tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. El incremento del 3,9%, responde al esquema de actualización mensual que ambas jurisdicciones aplican sobre la base de la inflación informada por el INDEC más un adicional de dos puntos porcentuales.

De esta manera, el boleto mínimo en las líneas porteñas pasó a costar $ 852,90, mientras que en las provinciales supera los $1100 para quienes tengan la Tarjeta SUBE registrada.

La actualización no modifica las tarifas de las líneas de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyos valores se determinan mediante otro esquema tarifario.

¿Cómo quedaron las tarifas de colectivo en CABA?

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que operan exclusivamente dentro del distrito aplican el nuevo cuadro tarifario desde el primer día de agosto. El Gobierno porteño mantiene el mecanismo de actualización automática que ajusta mensualmente según la evolución de la inflación, más un dos por ciento adicional.

Los nuevos valores para usuarios con Tarjeta SUBE registrada son:

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 852,90 $ 1.356,11 3-6 km $ 947,71 $ 1.506,86 6-12 km $ 1.020,71 $ 1.622,93 12-27 km $1.093,77 $ 1.739,09

Quienes no tengan el plastico nominalizado, continuarán pagando una tarifa más elevada, conforme al esquema vigente del Sistema Único de Boleto Electrónico.

¿Cuánto cuesta viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires?

En la provincia de Buenos Aires también rige un aumento del 3,9% desde agosto.

Las tarifas con Tarjeta SUBE registrada quedaron de la siguiente manera:

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 1.063,98 $ 2.127,96 3-6 km $ 1.196,97 $ 2.393,94 6-12 km $ 1.329,97 $ 2.659,94 12-27 km $ 1.595,97 $ 3.191,94 más de 27 km $ 1.876,33 $ 3.752,66

Al igual que en la Ciudad, quienes viajen con una SUBE sin registrar abonarán una tarifa superior.