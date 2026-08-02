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Presunto ataque suicida con bomba deja al menos 14 muertos en comisaría de Pakistán, dicen autoridades

02 de agosto, 2026 | 16.52

Al menos 14 personas murieron el domingo en un presunto ‌ataque suicida con ‌bomba perpetrado frente a una comisaría del noroeste de Pakistán, informaron un equipo de rescate y un responsable de la policía regional, en un momento en que el país se enfrenta a una insurgencia cada vez ​más extendida.

La ⁠explosión tuvo lugar en la zona de ‌Kabal, en Swat, un distrito de ⁠la provincia pakistaní de ⁠Khyber Pakhtunkhwa.

El domingo se estaba celebrando en la misma zona una concentración de vecinos en ⁠apoyo a la policía, pero no quedó ​claro de inmediato si dicha ‌concentración era el objetivo ‌previsto.

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Fida Hussain, un responsable regional de la ⁠policía, dijo que entre las víctimas había cinco agentes de policía y ocho civiles. Según declaró a Reuters, se cree ​que la ‌decimocuarta persona era el autor del ataque suicida.

Al menos 18 personas resultaron heridas, según un comunicado de la policía. En él se indicaba que se ⁠había puesto en marcha una operación para detener a cualquier persona que pudiera haber colaborado en el ataque.

El grupo militante Tehreek-e-Taliban Pakistan reivindicó la autoría del atentado en un comunicado.

El primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif expresó en un comunicado ‌su "profundo dolor y pesar por el ataque suicida".

La actividad militante en las zonas fronterizas de Pakistán ha aumentado considerablemente en los últimos meses, dirigiéndose principalmente contra el ejército y la ‌policía.

El Gobierno pakistaní culpa a los talibanes afganos de esta escalada y los acusa de prestar ‌apoyo a ⁠los militantes. El Gobierno talibán ha negado las acusaciones.

Con información de Reuters

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