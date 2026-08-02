Inquilinos Santa Cruz advirtió que el proyecto del Gobierno beneficiará a los "más poderosos"

Mientras que 1 de cada 3 inquilinos se encuentra actualmente en situación de "emergencia habitacional", el referente de Inquilinos Santa Cruz, Matías Solano, manifestó su preocupación por el proyecto de desregulación inmobiliaria impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que "los que terminan perjudicados son los mismos de siempre", en este caso quienes alquilan.

El texto de la iniciativa inmobiliaria impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contempla la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028.

Solano explicó que, si bien en Santa Cruz la matrícula inmobiliaria ya se encuentra desregulada, el proyecto nacional genera preocupación porque elimina controles sobre quienes ejercen la intermediación inmobiliaria. “Es importante que haya un control de quienes realizan este trabajo“, señaló, al tiempo que advirtió que una menor fiscalización podría favorecer el crecimiento de las estafas en el mercado.

En declaraciones para Radio LU12 AM680, sostuvo que la eliminación de regulaciones beneficia a los sectores con mayor poder económico y debilita las herramientas de protección para los inquilinos. “Siempre que se desregula algo, los que salen beneficiados son los más poderosos", apuntó.

El referente de inquilinos a nivel provincial aseguró que la derogación de la Ley de Alquileres no mejoró el mercado, sino que incrementó la incertidumbre de quienes alquilan. “Antes existía la tranquilidad de permanecer tres años en un mismo lugar y los aumentos eran anuales. Hoy hay contratos de uno o dos años con actualizaciones cada tres o cuatro meses, e incluso algunos ni siquiera establecen cuándo se aplicarán los incrementos”, cuestionó.

Además, sostuvo que los mecanismos de actualización se volvieron cada vez más heterogéneos y, en algunos casos, se utilizan índices que “ni siquiera existen”, lo que deja a los inquilinos sin previsibilidad. “La situación ha empeorado claramente. El alquiler representa cada vez un porcentaje mayor de los ingresos familiares y la gente termina pagando porque necesita un techo donde vivir”, planteó.

Aumento de oferta por crisis económica y contratos impagables: la realidad del alquiler en Río Gallegos

Consultado sobre la situación en Río Gallegos, Solano reconoció que en los últimos meses aumentó la cantidad de inmuebles ofrecidos tanto para alquiler como para venta, aunque atribuyó ese fenómeno a la crisis económica y a la migración de familias que abandonan la provincia por la falta de empleo y el incremento del costo de vida.

“No es que haya más oferta porque bajaron los precios. Los alquileres siguen aumentando y representan un porcentaje cada vez mayor de los ingresos familiares”, aseguró.

Según explicó, desde la asociación observan que muchas familias no logran sostener los contratos debido a los incrementos trimestrales. “La gente no está pudiendo llegar a cumplir un año de alquiler. En el primer o segundo aumento ya no puede seguir pagando y tiene que mudarse”, afirmó.