Hackean suministro de agua en Estados Unidos: siete estados denunciaron ciberataques

El FBI confirmó este sábado que empresas públicas de agua de al menos siete estados, como Michigan y Minnesota, sufrieron ciberataques que "degradaron" sus operaciones. Fueron notificadas consecuencias como "pérdida de presión" e "inundaciones" en distintas zonas. Los especialistas dieron consejos para prevenir nuevos hackeos y pidieron denunciar todos los casos.

"Desde el 27 de julio de 2026, las empresas de servicios públicos del sector de agua y aguas residuales (WWS) en al menos siete estados han reportado incidentes al FBI, y parte de esta actividad degradó las operaciones de agua", indicó el FBI en un comunicado.

Según se explicó, el aviso busca "advertir a los propietarios y operadores de activos de infraestructura crítica que ciberdelincuentes están llevando a cabo ciberataques" en dispositivos tecnológicos de diversas marcas. "Entre los efectos operativos notificados al FBI se incluyen la pérdida de presión y las inundaciones. La pérdida de presión en los sistemas de agua podría permitir que el agua subterránea sin tratar se filtre en las tuberías", se detalló.

Los especialistas remarcaron que los atacantes "modificaron las direcciones IP y las contraseñas", lo que provocó la "pérdida de la funcionalidad de monitorización y control". Frente a esto, el FBI recomendó aislar los controladores lógicos programables mediante "puertas de enlace seguras y cortafuegos, establecer contraseñas seguras y únicas, y utilizar una lista de control de acceso".

Las sospechas sobre Irán y la desmentida de Trump

Al trascender los ciberataques, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, encuadró los ataques como parte de la "guerra moderna", responsabilizó a Irán de ser quien está detrás y cargó contra Donald Trump. "Trump sabe exactamente quién es responsable de este ataque, y sabe que otros estados también fueron golpeados. Así es como se ve la guerra moderna, y esto ilustra aún más que no hay un plan para ganar una guerra con Irán", escribió Walz en su cuenta de X.

Durante una conferencia de prensa, Trump desestimó este planteo al ser consultado al respecto y hasta culpó a Minnesota por los hackeos con el agua. "¿Saben quién está detrás? Minnesota. Porque son sumamente incompetentes. Creo que el gobernador está detrás de esto", lanzó, y luego agregó: "No creo que haya habido un ciberataque iraní".

Según consignó el New York Times, tras las declaraciones de Trump, funcionarios federales afirmaron en privado que Irán sigue siendo el principal sospechoso, pero que la evaluación aún era preliminar y no se habían obtenido pruebas forenses definitivas. Esto no es inusual en investigaciones cibernéticas complejas, que a menudo pueden tardar meses en llegar a conclusiones definitivas, si es que llegan a llegar.

Un memorando enviado por un grupo del sector que comparte información sobre ciberamenazas entre empresas de servicios de agua, y al que tuvo acceso la revista Wired, indicaba que los ataques coincidían con la actividad de piratería informática llevada a cabo por agentes vinculados a Irán.