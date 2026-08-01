Para mayores de 60: rutina cardio sin impacto para hacer sentado desde una silla.

Mantenerse en movimiento es fundamental para cuidar la salud, mejorar la movilidad y conservar la independencia en las actividades diarias. Sin embargo, muchas personas mayores pueden tener dificultades para realizar ejercicios de alto impacto o rutinas que requieran estar mucho tiempo de pie. Es por eso que esta rutina de cardio para hacer desde la silla es una gran opción para personas de 60, 70, 80 años o más.

"¿Tienes 60, 70, 80 o más años y eres bien activa? Vamos a hacer un cardio en silla?", muestra La Nani Fitness, quien comparte rutinas de ejercicios para adultos mayores y personas sedentarias. El cardio no siempre implica correr, saltar o hacer movimientos intensos, sino que también es posible elevar la frecuencia cardíaca y activar todo el cuerpo con ejercicios suaves que pueden realizarse sentados.

Una de las principales ventajas de los ejercicios cardiovasculares desde la silla es que permiten moverse sin exigir demasiado las articulaciones ni generar una carga excesiva en las piernas. Además, son ideales para quienes pasan muchas horas sentados, tienen menor estabilidad o buscan incorporar actividad física de forma progresiva.

Esta rutina propone una serie de movimientos simples que combinan brazos y piernas para activar diferentes grupos musculares. A través de pequeños desplazamientos, movimientos rítmicos y ejercicios de coordinación, es posible trabajar el cuerpo completo sin necesidad de equipamiento especial. Aunque se trata de una actividad de baja intensidad, es importante realizar los ejercicios a un ritmo cómodo y adaptarlos a las posibilidades de cada persona.

Lo ideal es elegir una silla firme, mantener una postura erguida y detenerse si aparece dolor, mareo o incomodidad. Poné música de fondo para motivarte. Podés mirar el video y copiar esta rutina exacta o inventar movimientos similares que es te vayan ocurriendo. Lo importante es que te diviertas y que lo practiques a tu ritmo, un ratito todos los días.

Es importante destacar que antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, especialmente en adultos mayores con enfermedades crónicas o limitaciones físicas, se recomienda consultar con un profesional de la salud. Con constancia y una práctica adecuada, estos movimientos pueden convertirse en una herramienta útil para mantenerse activo y mejorar el bienestar general.

Rutina de ejercicios de cardio desde la silla para adultos mayores

Ejercicio 1

Sentate en una silla con los pies hacia adelante, bien juntos. Movelos rápido de izquierda. aderecha mientras movés tus dos brazos de un costado al otro, bailando.

Ejercicio 2

En la misma posición, dejá una pierna quieta y agitá la otra, mientras levantás hacia arriba el brazo del mismo lado. Repetí varias veces. Luego hacé lo mismo con los brazos y piernas contrarias.

Ejercicio 3

Cerrá los puños, ponelos frente a tu pecho, con los codos flexionados, y mové en círculos mientras agitás los dos pies a la vez. Repetí varias veces.

Ejercicio 4

Repetí lo mismo, pero haciendo los movimientos de puño a cada lado de tu cuerpo, primero para la izquierda y luego para la derecha. Repetí varias veces.

Ejercicio 5

Agitá los pies mientras llevás los dos brazos hacia un lado y luego hacia el lado opuesto. Repetí varias veces.

Ejercicio 6

Agitá los brazos de abajo hacia arriba mientras agitás los pies, bien juntos. Hacé varias repeticiones.

Ejercicio 7

Abrí las piernas mientras abrís los dos brazos hacia los costados de tu cuerpo, bien grande. Cerrá las piernas y cerrá también los brazos. Repetí varias veces.