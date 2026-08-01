Chau várices y arañitas: remedio casero para combatirlas desde casa.

Hay una mascarilla para várices y arañitas que se prepara con ingredientes naturales y que te ayuda significativamente a mejorar la circulación sanguínea. Se prepara en muy pocos pasos, con solamente cuatro ingredientes. Te lo podés aplicar todas las noches, dejarlo actuar y enjuagártelo a la mañana siguiente.

El remedio fue compartido por Salud y Belleza Yuyi Spiamba, creadora de contenido que comparte sus trucos naturales de belleza más saludables y efectivos. "Si se te empiezan a notar esas arañitas, esas venitas rojas, les voy a compartir un remedio maravilloso para desaparecerlas para siempre", asegura.

Remedio casero para várices y arañitas

Ingredientes

Hojas de romero.

Clavos de olor.

Alcohol.

3 o 4 dientes de ajo.

El paso a paso

Buscar un tarrito de vidrio y colocar las hojas de romero. "El romero es súper bueno ya que nos va a ayudar a mejorar la circulación. Es caliente y eso lo que va a hacer es aliviar esos dolores, la inflamación, sensación de pies cansados... Entonces vamos a agregar una buena cantidad de romero, como lo tengas, seco, fresco...", explica. Añadí clavo de olor (unos 30 aproximadamente o un puñadito). Sumar tres o cuatro dientes de ajo y machacalos para dejar reposar durante unos 5 minutos. Añadí alcohol de 70 o 50, de modo que tape el ajo y todos los ingredientes. Tapalo, llevalo a un lugar oscuro y dejalo reposar durante 5 días. Vas a notar que se pone café oscuro, porque va a soltar sus propiedades. Para aplicarlo, colocalo de abajo hacia arriba por toda la pierna. Lo vas a dejar actuar toda la noche y lavarte las piernas al día siguiente. Aplicalo 3 o 4 veces a la semana. Vendalo con algo para que no te quede tan apretado. Eso te va a ayudar para la sensación de pies cansados y a mejorar la circulación sanguínea.

Por qué aparecen las várices

Las várices aparecen cuando las venas pierden capacidad para transportar correctamente la sangre hacia el corazón, lo que puede generar hinchazón, dolor, sensación de cansancio o calambres. Para prevenir su aparición o evitar que empeoren, los hábitos diarios tienen un papel fundamental.

Mantenerse activo, caminar con frecuencia, evitar pasar muchas horas sentado o parado en la misma posición y elevar las piernas al descansar son algunas de las medidas que pueden favorecer el retorno venoso. También es importante mantener una buena hidratación y utilizar ropa que no comprima demasiado la zona.

En caso de notar dolor persistente, cambios en el color de la piel, inflamación importante o la aparición repentina de nuevas venas, lo recomendable es consultar con un especialista para evaluar cada caso y determinar el tratamiento más adecuado.