Rosalía en Buenos Aires: qué famoso bodegón de Chacarita eligió la española

Rosalía pasó por un bodegón de Buenos Aires. (Foto: Billboard)

En la previa del inicio de su serie de shows en el Movistar Arena para presentar Lux, su reciente y aclamado trabajo discográfico, Rosalía desembarcó en Buenos Aires y no tardó en conectar con la escena gastronómica porteña. La artista española fue vista disfrutando de una velada relajada junto a un grupo de amigos en Olla 7, un restaurante ubicado en la intersección de Charlone y la avenida Forest, en pleno corazón de Chacarita.

Sin dejarse disuadir por la lluvia ni por el revuelo mediático que suele acompañar sus visitas, la cantante eligió este espacio caracterizado por su cocina de estación. La propuesta del lugar se destaca por adaptar su carta a los productos frescos del día, fusionando la esencia de la comida casera con opciones que van desde carnes, pescados y pastas hasta variadas alternativas con vegetales.

A través de imágenes que circularon rápidamente en redes sociales, se pudo ver a la intérprete compartiendo una mesa informal, entre risas, una torta de cumpleaños y momentos de complicidad con sus acompañantes, incluyendo una graciosa postal donde lució una figura de cisne hecha con papel de aluminio sobre la cabeza.

De este modo, Rosalía combinó el disfrute de la cocina local con una pausa distendida antes de encarar el tramo profesional de su visita. Esta noche, la catalana subirá al escenario del recinto de Villa Crespo para reencontrarse con el público argentino y dar el puntapié inicial a una serie de conciertos de alta convocatoria.

Rosalía en Buenos Aires.

Rosalía y su homenaje a Buenos Aires en Reliquia

En la discografía de la cantautora española Rosalía, la Argentina ocupa un lugar destacado dentro de sus referencias geográficas y afectivas. En la composición Reliquia, la artista desarrolla un pasaje introspectivo enfocado en diversas ciudades internacionales que marcaron su trayectoria personal, incluyendo una alusión directa a la Ciudad de Buenos Aires.

La alusión a la capital porteña queda registrada mediante el verso "En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires". Al abordar el significado de esta imagen poética en declaraciones públicas, la intérprete precisó que la frase evoca el impacto de su experiencia en la ciudad, describiendo una percepción visual y sensorial del horizonte donde el cielo parece situarse al nivel de la tierra.