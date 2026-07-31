Trump dice que EEUU no ha dado su consentimiento para que Ucrania fabrique misiles Patriot

FOTO DE ARCHIVO. Sistemas de defensa antimisiles Patriot de EEUU en una base del ejército estadounidense en Pyeongtaek, Corea del Sur

Por Steve Holland ​y Simon Lewis

CAMP DAVID, EEUU, 31 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el ‌viernes que no ha ‌dado su visto bueno para que Ucrania fabrique misiles Patriot, pero que las conversaciones siguen en curso, al tiempo que añadió que debe ser "muy cauteloso a la hora de permitir que alguien los fabrique".

Trump dijo durante una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ​celebrada este mes ⁠en Turquía que iba a conceder a Kiev ‌una licencia para fabricar misiles interceptores Patriot ⁠con el fin de ayudar ⁠a defenderse de los ataques rusos. No obstante, desde entonces se ha retractado de ese compromiso a pesar de ⁠haber recibido a Zelenski en la Casa Blanca ​esta semana.

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Consultado sobre los Patriot durante ‌una reunión del gabinete celebrada ‌el viernes en la residencia de Camp David, Trump ⁠hizo hincapié en las preocupaciones que suscita compartir armamento avanzado estadounidense, incluida la tecnología de misiles.

"Es un gran paso", afirmó Trump. "En el caso del presidente ​Zelenski, le ‌gustaría disponer de algunos Patriot, le gustaría tener algunos Tomahawk, que, como saben, son letales -uno ofensivo, otro defensivo-".

"Hay que ser muy prudente, pero tener también mucho cuidado. De momento no ⁠hemos dado nuestro visto bueno. Lo estamos discutiendo, pero es complicado ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto vaya a suceder jamás (...) hay gente a la que, si le das esa tecnología, algún día podría volverse en tu contra", afirmó Trump.

A medida que Rusia ‌ha intensificado sus ataques aéreos, Ucrania se ha visto crónicamente escasa de suministros de misiles Patriot, que siguen siendo la única arma de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos. Ucrania lleva mucho tiempo buscando un acuerdo ‌para fabricar los Patriot PAC-3 en su propio país.

La promesa previa de Trump de conceder una licencia para dicho acuerdo ‌de producción ⁠pilló a muchos por sorpresa, y desde entonces funcionarios ucranianos se han reunido con representantes ​del Pentágono y ejecutivos del sector para concretar los detalles.

(Reporte adicional de Andrea Shalal; escrito por Bhargav Acharya y Simon Lewis; editado en español por Carlos Serrano)