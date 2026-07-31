Majul le soltó la mano a Milei tras su anuncio sobre el BCRA: "Guarda"

Luis Majul le soltó la mano a Milei y lo criticó por su anuncio sobre el BCRA.

Javier Milei anunció este último jueves 30 de julio por la noche, mediante una cadena nacional, el envío de un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El espíritu de la misma no solo es retrotraerse al estado en que estaba previo a 2012, sino también prohibir la emisión monetaria ante un panorama de déficit fiscal y un mecanismo de "grillete fiscal" que dejaría sin sueldo al propio presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios y legisladores nacionales.

Todo en su conjunto fue analizado por los diferentes medios de comunicación, incluyendo LN+, donde el tema fue debatido durante el pase entre Luis Majul y Esteban Trebucq. Si bien ambos periodistas elogiaron algunos de los apartados, teniendo en cuenta su afinidad con el Gobierno, el primero de ellos reparó en un detalle que no le gustó en absoluto y hasta le hizo una advertencia al jefe de Estado.

Javier Milei anoche en cadena nacional.

La advertencia de Luis Majul a Javier Milei

En determinado momento, el trabajador de prensa señaló que "si (Santiago) Bausuli es hoy el presidente del Banco Central y se cumplen los requisitos, que además Bausili ayudó a redactar, a Bausili no lo vas a poder sacar el día de mañana, ni siqueira otro gobierno".

En esa misma línea, el "Pelado" sumó: "¿Sabés quién es el principal opositor hoy dentro del gobierno de Lula en Brasil? El presidente del Banco Central. La carta orgánica la reformó Bolsonaro, puso Bolsonaro al presidente del Banco Central, Lula no lo puede sacar".

Tras escuchar la réplica de su compañero, avisó: "Bueno, guarda". De momento esta moción es un proyecto, por lo cual deberá pasar por el poder legislativo para ser sancionado.