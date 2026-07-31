La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto se presentará en el Palacio Libertad (ex CCK).

El próximo miércoles 5 de agosto a las 20 horas, la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad para homenajear a tres gigantes de la música popular argentina: Astor Piazzolla, Carlos Gardel y Atahualpa Yupanqui.

El evento contará con la dirección invitada del prestigioso Nicolás Agulló y la participación especial de destacados artistas como Marcelo Balsells en la voz, Marcos Carreras en violín y Rafael Gíntoli también en violín, quienes interpretarán arreglos instrumentales y vocales de obras emblemáticas.

El programa incluye piezas icónicas como "Libertango", "El día que me quieras", "Volver", "Por una cabeza", y chacareras tucumanas en un medley, entre otras composiciones que reflejan la riqueza de la música nacional. La entrada es libre y puede reservarse en palaciolibertad.gob.ar.

Nicolás Agulló, director invitado, cuenta con una amplia trayectoria internacional. Formado en la Universidad Católica Argentina y en conservatorios de Europa, trabajó con figuras como Peter Eötvös y fue parte de la Academia del Festival de Lucerna. Ha dirigido producciones destacadas como "María de Buenos Aires" y orquestas reconocidas en Francia, Hungría, Alemania y Latinoamérica.

Marcelo Balsells, voz principal del concierto, es un cantante y gestor cultural con una carrera que abarca desde su paso por el grupo Opus Cuatro hasta reconocimientos como los premios Gardel y ACE. Fue declarado "Personalidad Destacada de la Cultura" de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una sólida formación en canto tanto en Argentina como en España.

Habrá un concierto homenaje a Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla en el Palacio Libertad.

El joven violinista Marcos Carreras, nacido en 2013, ya ha brillado en escenarios nacionales e internacionales, y fue galardonado con premios como el "Revelación 2025" de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. Actualmente estudia con maestros de renombre y es becario de la Fundación "Corporación América".

La relevancia del proyecto musical del Estado

La Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, fundada en 1932, mantiene vivo el legado musical argentino y latinoamericano, difundiendo tanto géneros populares como académicos. Ha contado con directores y solistas de renombre y ha realizado giras internacionales, además de presentarse en los principales escenarios del país.

Desde 1948 ha sido integrada al ámbito del Estado Nacional y en 1973 se la renombró Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, en homenaje a su fundador. Hoy pertenece a la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Los notables bandoneonistas Osvaldo Piro, Néstor Marconi, el pianista Atilio Stampone y el destacado director Luis Gorelik han sido sus directores titulares. El maestro Ezequiel Silberstein se ha desempeñado como director invitado principal durante las temporadas 2024 y 2025, continuando en esta función durante la temporada 2026.

Este concierto es una oportunidad única para disfrutar de la música argentina en su máxima expresión, con versiones que respetan y renuevan el repertorio tradicional, a cargo de artistas de primer nivel. La cita es en el Palacio Libertad, un espacio emblemático para la cultura nacional.