Los colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento de hasta 8% en las cuotas, repartido entre agosto y septiembre, y reclaman un retroactivo de los primeros meses del año en los que no pudieron aplicar subas y tuvieron que afrontar los aumentos de los sueldos docentes.

La actualización de las cuotas, que regirá para todos los niveles y las distintas modalidades de enseñanza, se repartirá en dos tramos, ya que el incremento en agosto será 5,5% y en septiembre alcanzará el 2,5%.

Con la actualización, las escuelas de educación inicial y primarias bonaerenses, que tienen un 40% de aporte estatal, podrán cobrar hasta $167.990 en agosto. Mientras que las que tienen el 100% del subsidio pueden cobrar hasta $37.150 en el octavo mes del año.

En el caso de la secundaria en la provincia de Buenos Aires, el tope arancelario es de $218.290 en el mes entrante para los colegios con 100% de subvención y, para las instituciones que tienen 40% de subsidio estatal, alcanza los $40.960 en agosto.

En tanto que las secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte podrán cobrar hasta $47.220 en agosto si tienen el mayor porcentaje de asistencia estatal, mientras que si perciben la menor ayuda posible los valores podrán alcanzar los $249.820.

El aumento de los aranceles de las instituciones educativas de gestión privada fue autorizado por el Gobierno bonaerense, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA).

La decisión oficial alcanza a casi 1,3 millones de alumnos matriculados en el sistema de enseñanza privada del territorio bonaerense. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto no se aplicarán modificaciones a los valores vigentes tras la suba del 6% en julio.

Más allá de la nueva suba autorizada, desde Aiepba reclaman poder aplicar un aumento retroactivo antes de fin de año para compensar el congelamiento de las cuotas en los primeros meses del 2026, donde tuvieron que hacer frente al incremento de los salarios docentes con los mismos ingresos arancelarios que a fin de 2025.

Al respecto, el secretario ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita, explicó que “en diciembre, enero, febrero, marzo y abril no tuvimos el aumento autorizado y sin embargo tuvimos que pagar los aumentos de sueldo de esos meses, con lo cual se nos provocó un problema financiero”.

En este sentido, detalló que “muchas escuelas tuvieron que endeudarse, pidiendo préstamos para pagar sueldos y aguinaldos”, agravando el difícil panorama que atraviesan por la baja de natalidad que afecta a la matrícula, la morosidad en aumento y la suba del costo de mantenimiento edilicio.

Al precisar cómo podría ser el impacto en los aranceles, Zurita planteó que “la idea nuestra podría ser que se aplique en los últimos tres meses del año adicional a la cuota para que a los padres no se les haga tan elevado”.

Sobre este aspecto, reconoció que el escenario “es complicado porque por un lado nosotros necesitamos eso pero por otro siempre desde los gobiernos tratan de que el impacto sea menor por la cuestión social” pero remarcó que para el sector “es sumamente necesario porque de ello depende la continuidad de muchas escuelas”.

En cuanto al estado de la negociación, Zurita precisó que “a la fecha no tenemos ningún compromiso de poder recuperarlo, estamos en conversaciones” pero aseguró que “vamos a seguir insistiendo por el retroactivo” para que antes de fin de año pueda concretarse.

Con información de Noticias Argentinas