Desarrollo y producción: Jaldo entregó herramientas y microcréditos por $35 millones para fortalecer emprendimientos

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó este martes la entrega de herramientas y microcréditos destinados al fortalecimiento de la economía social y la formación en oficios, mediante una inversión provincial de 35 millones de pesos. La iniciativa benefició a emprendimientos y proyectos productivos de distintas localidades de la provincia, con el objetivo de promover la inserción laboral y acompañar a quienes desarrollan actividades independientes.

Por un lado, se destinaron 20 millones de pesos para la entrega de equipamiento y herramientas a diez egresados del programa itinerante Educación sobre Ruedas, una propuesta de capacitación en oficios impulsada de manera conjunta por los ministerios de Desarrollo Social y Educación.

Los 85 beneficiarios completaron cursos de reparación de motocicletas, mecánica del automotor, refrigeración y pastelería, y recibieron el equipamiento necesario para iniciar una actividad laboral vinculada a la formación obtenida.

Por otra parte, el Gobierno provincial entregó órdenes de pago correspondientes a microcréditos por un total de 15 millones de pesos destinados a fortalecer 75 emprendimientos familiares dedicados a actividades de producción, comercio y servicios.

Según informaron las autoridades, el programa destina el 90% de los recursos a la renovación de créditos para emprendimientos que ya se encuentran en funcionamiento y el 10% restante a nuevos proyectos productivos.

Las entregas alcanzaron a emprendedores de San Miguel de Tucumán, Aguilares, Banda del Río Salí, Bella Vista, Río Chico, Las Talitas, Famaillá, Los Pereyra, El Mollar, Yerba Buena, Alderetes, San Pedro de Colalao, Los Bulacios y Tafí Viejo.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre la Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación, con el objetivo de vincular la capacitación en oficios con herramientas concretas para la inserción laboral.

Las palabras de Jaldo

Durante el acto, Jaldo destacó que el programa busca acompañar a personas que presentan proyectos productivos o que desean iniciar una actividad independiente en rubros como gastronomía, electricidad, mecánica, carpintería, peluquería y otros oficios. "El objetivo es que el aprendizaje pueda transformarse en una salida laboral concreta", expresó el gobernador, quien además aseguró que la Provincia continuará sosteniendo políticas de acompañamiento para los sectores más vulnerables a pesar del contexto económico y financiero.

El mandatario sostuvo que, en un contexto económico complejo, la Provincia decidió sostener e incrementar las políticas orientadas a fortalecer la economía social y brindar oportunidades laborales a quienes aún no lograron incorporarse al empleo formal.

En ese sentido, señaló que los microemprendimientos constituyen una alternativa para generar ingresos y mejorar la calidad de vida de numerosas familias tucumanas. Jaldo también destacó el funcionamiento de los tráileres itinerantes del Gobierno provincial, que recorren barrios y localidades acercando servicios de salud, educación, Registro Civil, atención veterinaria y capacitación en oficios.

En ese marco, remarcó que quienes completan las capacitaciones no solo reciben un certificado, sino también las herramientas necesarias para comenzar a desarrollar la actividad para la cual fueron formados.

Educación sobre ruedas

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, explicó que el programa Educación sobre Ruedas recorre la capital, el Gran San Miguel de Tucumán y distintas localidades del interior llevando capacitaciones gratuitas en oficios.

El funcionario señaló que las herramientas entregadas buscan facilitar la inserción laboral de quienes finalizaron los cursos y destacó que el programa de microcréditos mantiene un índice de recupero superior al 97%, lo que permite renovar los préstamos y ampliar la asistencia a nuevos emprendedores.

Masso adelantó además que, por decisión del gobernador, dentro de un plazo estimado de entre 30 y 35 días se realizará una nueva entrega de microcréditos, luego del incremento de los recursos provinciales destinados a este programa. Asimismo, confirmó que continuará la distribución de equipamiento para fortalecer nuevos emprendimientos.

Según precisó el ministro, con esta entrega fueron beneficiadas alrededor de 95 familias tucumanas, a partir de una política que busca promover el emprendedurismo, fortalecer la economía social y generar oportunidades de empleo mediante la capacitación y el acceso a financiamiento.

Durante sus declaraciones, Masso también se refirió a la situación del programa nacional Volver al Trabajo y manifestó la preocupación del Gobierno provincial por la incertidumbre respecto de su continuidad. El funcionario explicó que la Provincia solicitó al Ministerio de Capital Humano que mantenga el beneficio, al señalar que alcanza a alrededor de 53.900 tucumanos y representa un importante aporte económico para miles de familias.

En ese sentido, indicó que hasta el momento no existe una confirmación oficial del Gobierno nacional sobre el pago previsto para el 5 de agosto y aclaró que la decisión depende exclusivamente de la administración nacional.