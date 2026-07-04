Con una inversión de $5.000 millones, Jaldo presentó nuevas herramientas de crédito para fortalecer la producción

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó una jornada organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Federación Económica de Tucumán (FET), donde se presentaron nuevas herramientas de financiamiento destinadas a fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Durante el encuentro, el mandatario destacó que ya se otorgaron créditos por casi $5.000 millones a distintos sectores productivos y valoró la incorporación de nuevas líneas con tasas subsidiadas y sistemas de garantías que buscan facilitar el acceso al financiamiento.

La actividad reunió a más de 200 empresarios de diferentes rubros y contó con la participación del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el presidente de la FET, Héctor Viñuales; además de funcionarios provinciales y representantes del organismo federal.

Durante su exposición, Jaldo remarcó la importancia de generar herramientas que permitan sostener la producción y el empleo en un contexto económico que aún presenta dificultades para el acceso al crédito: "Hoy hemos venido a acompañar al CFI en la presentación de herramientas para quienes producen y generan trabajo".

El gobernador también puso en valor el funcionamiento de los programas que ya se implementan en Tucumán y confirmó que la provincia otorgó 55 créditos destinados a diferentes actividades productivas por un monto cercano a los $5.000 millones. "Ya tenemos esta rueda de crédito en funcionamiento en Tucumán y eso demuestra que las herramientas llegan a quienes producen y generan empleo", destacó.

Por otra parte, sostuvo que el fortalecimiento del sector privado constituye uno de los ejes centrales de la política económica provincial y ratificó el compromiso de continuar articulando acciones con el empresariado "para impulsar la producción y el desarrollo de Tucumán".

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, explicó que las nuevas líneas de financiamiento buscan ampliar las posibilidades de inversión para las empresas locales mediante condiciones más flexibles que las ofrecidas por el sistema financiero tradicional.

El funcionario remarcó que el objetivo es acompañar el crecimiento del aparato productivo y sostuvo que la generación de empleo depende fundamentalmente del desarrollo del sector privado, por lo que continúan "construyendo herramientas que faciliten la inversión y fortalezcan la producción".

A su turno, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó el vínculo de trabajo que mantiene el organismo con Tucumán y explicó que el CFI actúa como una institución de desarrollo orientada a impulsar inversiones productivas.

"El CFI acompaña a Tucumán acercando instrumentos concretos para las pymes. No tenemos la lógica de un banco tradicional; nuestro objetivo es que los proyectos puedan realizarse", señaló.

Lamothe explicó que uno de los aspectos más relevantes del esquema presentado es la utilización de fondos de garantía que permiten mejorar el acceso al crédito para empresas que habitualmente encuentran dificultades para obtener financiamiento.

Finalmente, destacó que Tucumán tendrá un rol activo dentro de este sistema mediante la participación de su fondo provincial de garantías, una herramienta que facilitará el acceso al crédito y contribuirá a dinamizar las inversiones productivas.