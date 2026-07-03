En plena zafra, el Gobierno de Tucumán anunció medidas de alivio y mejoras a las industrias citrícola y azucarera

El Gobierno de Tucumán confirmó que logró destrabar la disponibilidad de gas para las industrias citrícola y azucarera, una medida que representa un alivio para dos de los sectores productivos más importantes de la provincia en plena temporada de actividad. Tras una serie de gestiones con organismos nacionales y empresas del sector energético, el suministro volverá a estar disponible.

La novedad fue comunicada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, durante una reunión con representantes de las principales empresas citrícolas y azucareras, quienes venían manifestando su preocupación por las dificultades para acceder al fluido, indispensable para sostener los procesos industriales.

Del encuentro participaron también el secretario de Producción, Eduardo Castro, el gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (IPAAT), Jorge Etchandy, además de referentes de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), la Unión Industrial de Tucumán (UIT) e importantes firmas del sector.

Abad explicó que, tras un primer encuentro en el que se relevó la situación de cada empresa, la Provincia inició una serie de gestiones con la Secretaría de Energía de la Nación, Cammesa, YPF, Refinor y distintos comercializadores para encontrar una solución.

"Después de analizar el diagnóstico de las industrias afectadas, hoy podemos informar que hay gas y que existe la posibilidad de un flujo importante de suministro para la actividad productiva", aseguró el funcionario.

Según detalló, la disponibilidad del recurso fue posible gracias a una reasignación de parte del gas destinado originalmente a centrales térmicas del Litoral y del Norte Argentino, que ahora podrá abastecer a las industrias tucumanas.

El ministro aclaró, sin embargo, que el siguiente paso dependerá de las negociaciones entre las empresas y los proveedores del servicio: "El gas está disponible, pero las industrias deberán acordar el precio y las condiciones de suministro. No será el mismo valor que el mes pasado porque el invierno fue más riguroso de lo previsto y eso modificó las condiciones del mercado".

Pese a ese escenario, la confirmación del abastecimiento representa una mejora significativa para las industrias citrícola y azucarera, que durante las últimas semanas enfrentaban complicaciones para sostener el ritmo de producción debido a la falta de combustible.

En especial, el suministro resulta fundamental para los ingenios azucareros y las plantas procesadoras de limón, dos actividades que generan miles de puestos de trabajo y representan una parte central de la economía tucumana.

El presidente de ACNOA, Roberto Sánchez Loria, destacó el resultado de las gestiones impulsadas por la Provincia y consideró que la prioridad ahora será alcanzar acuerdos que permitan mantener la competitividad del sector.

"El principal problema era la disponibilidad del gas. Sin ese recurso, tanto la industria citrícola como la azucarera tenían comprometido su funcionamiento. Ahora contamos con una alternativa y el desafío será conseguir un precio razonable que permita cerrar la ecuación económica", subrayó.