Escándalo en el Mundial por el doping positivo de ocho jugadores de una selección

Ocho jugadores de una selección del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 dieron positivo en un control antidoping en las últimas horas encendiendo un nuevo escándalo. Después de un verdadero papelón en la Copa del Mundo, Túnez vivió horas de tensión por este motivo que poco tiene que ver con lo sucedido dentro del campo de juego donde perdieron los tres partidos y hasta cambiaron de entrenador. Si bien no revelaron quiénes son los implicados, lo cierto es que sus respectivos clubes ya fueron informados de esta situación.

Ocho jugadores de Túnez dieron positivo en un control antidoping en el Mundial 2026

La sustancia encontrada en sus análisis es nada más y nada menos que el clembuterol, la cual está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Desde el medio inglés Daily Mail aseguraron que la razón principal se debe a carne contaminada ingerida en suelo mexicano durante su estadía en el país. Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto como tampoco la federación tunesina de fútbol a través de sus cuentas oficiales. De hecho, la entidad que organiza el deporte en Inglaterra tomó la decisión de enviar a sus propios chefs antes de jugar ante la "Tri" en el Estadio Azteca.

Lo cierto es que Túnez no la pasó nada bien durante su corto paso por la Copa del Mundo. Tras la durísima derrota contra Suecia en el debut, el DT Sabri Lamouchi dejó su cargo y Hervé Renard -verdugo de la Selección Argentina en Qatar 2022 con Arabia Saudita- ocupó su lugar. Sin embargo, no logró levantar al equipo que nuevamente sufrió una goleada con Japón y en la última jornada cayó contra Países Bajos siendo uno de los peores del certamen. Para colmo, ahora se encuentra con esta polémica que involucra a ocho futbolistas del plantel.

Túnez se despidió tempranamente del Mundial y ahora afronta otro problema

Qué es el clembuterol, la sustancia prohibida por la que dieron positivo los jugadores de Túnez

El clembuterol es un fármaco broncodilatador que se utiliza habitualmente en la ganadería para aumentar la masa muscular del ganado vacuno. Claro que, en el fútbol está completamente prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje ya que relaja las vías respiratorias además de quemar grasas y por este motivo los jugadores quedaron en el ojo de la tormenta. En este caso, trascendió que el motivo sería por carne contaminada, algo que ya sucedió incluso con representantes mexicanos en otra ocasión.

Uno de los precedentes más llamativos es de la Copa Oro 2011, cuando cinco futbolistas del seleccionado mexicano de fútbol dieron positivo en esta sustancia después de haber consumido carne con clembuterol sin saberlo. Finalmente, la AMA defindió que esto fue accidental y no los sancionaron. Se espera que esto también suceda con el Mundial 2026 y el plantel de Túnez que, para colmo, no la pasó nada bien en la fase de grupos con las tres derrotas que sufrió. En cuanto a las posiciones generales, quedó sólo por encima de Irak por convertir un tanto más, mientras que selló su participación con un -12 en diferencia de gol.

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