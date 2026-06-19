Un DT que ya le ganó a la Selección Argentina agarró un equipo en medio del Mundial y destruyó a sus jugadores

El entrenador arrancó su ciclo con la difícil misión de clasificar a un equipo a los 16avos de final

El Mundial expone una particularidad y es que la federación de Túnez decidió prescindir de los servicios de Sabri Lamouchi después de la goleada que su equipo sufrió frente a Suecia por 5-1. Esto provocó que de manera inmediata se produjera la contratación de Hervé Renard, que no dudó ni un segundo y en su primer encuentro con los jugadores fue bastante claro, pero más que nada duro con sus palabras.

La decisión no tardó en expresarse. Unas horas después de que culminara el debut mundialista. Lo llamativo es que el técnico saliente había sido contratado para afrontar el certamen, debido a que llevaba apenas cuatro partidos en el cargo. Aunque sus estadísticas exponían un mal arranque que se componía de una victoria, un empate y dos derrotas, que luego se transformaron en tres por la goleada.

Es por ello que decidieron apostar por Hervé Renard, que tendrá la titánica misión de cambiar el presente del equipo y lograr la clasificación a 16avos de final. En su primer encuentro con los jugadores, se dio una charla más que interesante. “¿Saben cuánto gastó la gente que viajó acá para alentarlos? ¿Saben lo que pasaría si hoy nos volvemos a casa? ¿Lo saben? Todo el mundo está caliente”, expresó.

La manera de encarrar la charla de presentación no es sorpresiva, ya que el técnico apeló a un fuerte cambio de actitud y que este se dé por medio de las emociones. Sus palabras buscan que los jugadores sientan que están en falta con los hinchas después de la goleada que sufrieron. Se espera que haya una excesiva fuerza de voluntad en los siguientes partidos y que esto permita conseguir los seis puntos que estarán en juego.

“Ahora hay que avanzar porque en el fútbol no tenemos tiempo que perder”, culminó su charla. Mientras que en conferencia de prensa hizo una observación de lo que encontró al ver al plantel en movimiento durante los entrenamientos. “Llegamos, tenemos las piernas pesadas, un poco más pesadas incluso que de costumbre, porque duele la cabeza. Los más fuertes, los que hay que poner en el campo, son los que serán más fuertes mentalmente”, contó.

El gran salario que cobrará por dos partidos

Uno de los detalles que fue crucial para que Hervé Renard agarre la dirección técnica de Túnez en pleno Mundial es el salario que le van a pagar. Uno que no será por mes, sino por partido. Al ser un llamado de urgencia, el entrenador se aseguró un ingreso de 100 mil dólares por partido dirigido. Este pago se irá extendiendo a medida que se prolongue la participación del equipo en el certamen.

Por otro lado, los medios africanos exponen que, una vez que culmine la participación de Túnez, las partes se van a sentar a discutir nuevamente el contrato. Aunque habría una intención de desarrollar un proyecto a largo plazo y que se encuentre enfocado en lograr una clasificación a la edición del 2030. Una que será especial porque contará con la presencia de Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, España y Portugal como organizadores.

La agenda de Túnez en el Mundial

Partido contra Japón: domingo 21 de junio a las 01:00.

Partido contra Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00.

El conjunto africano tiene que ganar al menos un partido para acomdarse después de la derrota que sufrió y así llegar con chances de clasificar en la última jornada. Por otro lado, la victoria puede ayudarlo a quedar bien posicionado y avanzar como uno de los mejores terceros.