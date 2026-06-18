México vs. Corea del Sur: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 1 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de México y su par de Corea del Sur se enfrentarán este jueves 18 de junio a partir de las 22:00 horas (horario de Argentina) en el Estadio Guadalajara. Ambos seleccionados llegan con el impulso de haber sumado tres puntos en sus respectivos debuts, por lo que el ganador buscará asegurarse su pase a los dieciseisavos del Mundial 2026.

En detalle, el combinado mexicano superó 2-0 a Sudáfrica, mientras que los asiáticos hicieron lo propio ante Chequia tras lograr remontar el marcador. Por lo que hay grandes especulaciones respecto a cómo podría terminar el encuentro de este jueves.

México vs. Corea del Sur: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño técnico y los antecedentes de ambas selecciones, la inteligencia artificial inclinó la balanza a favor de México, otorgándole una probabilidad de victoria del 52% frente a un 26% para Corea del Sur, dejando el 22% restante para el empate.

La inteligencia artificial considera que México será el gran ganador del partido

El combinado dirigido por Javier Aguirre recibió solo dos goles en lo que va del 2026 y se mantuvo invicto en tres de sus últimos cinco compromisos, potenciado por un sólido registro defensivo. A nivel de nombres propios, el análisis predictivo destaca un duelo estratégico de jerarquía internacional.

Por su parte, Corea del Sur posee un poder de fuego temible capitaneado por Son Heung-min (figura del Tottenham) y respaldado por la creatividad de Lee Kang-in (PSG). No obstante, el talón de Aquiles de los asiáticos radica en su bloque posterior; a pesar de contar con el central Kim Min-jae (Bayern Múnich), el equipo ha concedido seis goles en sus últimas cinco presentaciones, mostrando falencias en el retroceso y el juego aéreo.

Esta fragilidad defensiva es la que México buscará explotar mediante la experiencia de Raúl Jiménez y la velocidad de Santiago Giménez en el ataque.

¿Podría haber un empate?: el pronóstico de la IA

Para la IA, el marcador más probable sería un ajustado 1-0 o 2-1 a favor de México. La proyección, además, está respaldada por los antecedentes históricos mundialistas.

Ambos países se vieron las caras en dos oportunidades previas en Copas del Mundo, y en ambas ocasiones el triunfo fue para los norteamericanos: 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018. El último registro cercano entre ambos fue un empate amistoso 2-2 en septiembre de 2025, lo que demuestra que los asiáticos saben cómo dañar la estructura mexicana, aunque el marco de la Copa del Mundo y la presión de la afición local reducen su margen de maniobra.