Trump recibe a Netanyahu y Zelenski mientras las guerras de Ucrania e Irán alcanzan fases críticas

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Trump se reúne con el primer ministro israelí Netanyahu en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach

El presidente de Estados ​Unidos, Donald Trump, recibe este martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un momento en que las guerras en Irán y Ucrania se encuentran en fases críticas.

Las relaciones del mandatario estadounidense con ambos líderes son notablemente diferentes. Mientras que ‌los lazos con Zelenski han mejorado a medida que Ucrania ‌frena los avances rusos, Netanyahu llega en medio de la creciente frustración de la Casa Blanca por la falta de avances hacia una solución del conflicto con Irán y de las críticas de algunos partidarios de Trump que se oponen a una mayor implicación de EEUU en Oriente Medio.

Ambos se encuentran en Washington para asistir a un acto conmemorativo en honor del senador Lindsey Graham, un republicano de línea dura que fue uno de los aliados más cercanos de Trump y que con frecuencia intentó convencerlo de que prestara más apoyo a la guerra de Ucrania.

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Tanto la guerra de Ucrania como el conflicto cada vez más extenso de Oriente Medio se encuentran en momentos críticos. Tras el colapso del alto el fuego en la guerra de Irán, ​Trump afirma que ha suspendido los ataques ⁠aéreos estadounidenses para dar otra oportunidad a la diplomacia. Zelenski, por su parte, se ha visto animado por los recientes éxitos de Ucrania.

Aun así, ‌no se vislumbra un final cercano para ninguno de los dos conflictos.

NETANYAHU BUSCA EL APOYO DE TRUMP PARA SU REELECCIÓN

Netanyahu ⁠ha tenido una relación de altibajos con Trump, quien en ocasiones ha tenido que ⁠frenar al líder israelí para que no atacara objetivos en Líbano con el fin de debilitar a Hezbolá, una guerrilla respaldada por Irán.

Una acalorada conversación telefónica en junio, en la que el presidente llamó al primer ministro "jodidamente loco" —filtrada primero a los medios de comunicación y confirmada posteriormente de forma pública por ⁠el propio Trump—, puso al descubierto las tensiones entre los dos líderes.

Fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que Netanyahu pretende conseguir el apoyo ​de Trump para su campaña de reelección de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Una reunión con ‌Trump que ponga de manifiesto lo que tradicionalmente ha sido una estrecha ‌relación entre ambos líderes podría ayudar a Netanyahu en su país, donde está pasando apuros en las encuestas de opinión.

"En estos tiempos ⁠complejos, hay que actuar con gran determinación y gran sabiduría. Debatiremos todos los temas de la agenda, principalmente Irán", dijo Netanyahu en un vídeo al partir hacia Washington.

"Por supuesto, nuestro objetivo es proteger nuestra seguridad y también ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor".

Un funcionario de la Casa Blanca señaló que Trump abordaría el conflicto en Irán, así como las tensiones entre Israel y Líbano, cuyo presidente fue recibido por Trump la semana pasada.

Esta fuente señaló ​que también se hablará de ‌los Acuerdos de Abraham, la serie de acuerdos que Trump negoció para normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán.

"BIBI HA ESTADO GENIAL", AFIRMA TRUMP

Trump quiere incluir a Arabia Saudita en los acuerdos y, la semana pasada, condicionó un acuerdo de cooperación nuclear civil con el reino a que Riad se sumara a ellos. Hasta ahora, Riad se ha negado a adherirse a los acuerdos sin una vía hacia la creación de un Estado palestino.

"Bibi ha estado genial", dijo Trump a los periodistas ⁠a bordo del avión presidencial Air Force One mientras volaba hacia Míchigan el lunes, utilizando el apodo del líder israelí. "Fue un primer ministro en tiempos de guerra. Nos fue muy bien juntos".

Zelenski y Trump se enfrentaron en repetidas ocasiones durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, pero las relaciones entre ambos han mejorado en los últimos meses, a medida que Ucrania ha ido obteniendo mayores éxitos en la guerra, entre ellos el aumento de los ataques contra la industria petrolera rusa.

Se espera que Zelenski mantenga una breve reunión privada con Trump en la Casa Blanca, probablemente sin presencia de periodistas, según una fuente familiarizada con los planes.

Una fuente ucraniana afirmó que los misiles interceptores Patriot son la máxima prioridad.

"Sufrimos ataques a diario, por lo que necesitamos el 'visto bueno' de Trump y de su equipo ‌para poder comprar misiles para los Patriot. Es una prioridad absoluta para salvar vidas", señaló la fuente.

Se espera que Zelenski insista a Trump en la necesidad urgente de contar con capacidades de defensa aérea y en cerrar un acuerdo sobre drones con Estados Unidos. Es probable que ambos líderes también aborden la promesa que Trump hizo en la cumbre de la OTAN de conceder a Ucrania una licencia para fabricar misiles interceptores Patriot.

Zelenski habló la semana pasada con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre las perspectivas de reanudar las conversaciones de paz con Rusia y señaló que funcionarios ucranianos y estadounidenses podrían reunirse en Estados ‌Unidos en los próximos días.

"El presidente Trump abordará con el presidente Zelenski el proceso de paz en curso entre Rusia y Ucrania. Ha llegado el momento de poner fin a la guerra", afirmó el funcionario de la Casa Blanca.

Tras la reunión en la Casa Blanca, se espera que Zelenski se dirija al Capitolio de EEUU para reunirse con los ‌100 senadores.

Su visita se produce después ⁠de que una carta enviada a los parlamentarios por el Pentágono revelara que el Gobierno de Trump ha comunicado al Congreso que no agotará los 400 millones de dólares autorizados para la ayuda a Ucrania hasta el año fiscal 2029, a ​pesar de que Kiev se está quedando sin las armas que necesita para defenderse de los ataques con misiles rusos.

Los demócratas y algunos compañeros republicanos de Trump han criticado al Pentágono por retener la ayuda destinada a Kiev que miembros de ambos partidos respaldaron el año pasado.

Con información de Reuters