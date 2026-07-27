Cinco escaladores mueren en el monte Elbrús, en Rusia

FOTO DE ARCHIVO. Unas personas caminan por la ladera del monte Elbrús, en la República de Kabardia-Balkaria, Rusia

​Cinco alpinistas bosnios fallecieron en el monte Elbrús, en Rusia, la montaña más ‌alta de Europa, tras ‌verse atrapados en una violenta tormenta, pero los cuerpos de tres de ellos aún no han sido evacuados debido al mal tiempo, según informó el domingo la agencia RIA Novosti, que cita a las autoridades rusas.

El Ministerio ​de Emergencias de ⁠Rusia ha indicado que los equipos de ‌rescate evacuaron los cuerpos de dos ⁠escaladores fallecidos que se ⁠encontraban en la montaña a una altitud de 5.350 metros, tras haber rescatado a otros dos ⁠alpinistas que fueron evacuados de la montaña ​y trasladados para recibir atención ‌médica.

La delegación regional del ‌Comité de Investigación de la Federación Rusa ⁠indicó que los equipos de rescate habían recuperado los cuerpos de otros tres escaladores fallecidos, pero que aún no habían sido evacuados ​debido ‌al mal tiempo, según informó RIA Novosti.

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Aunque las autoridades rusas no especificaron su nacionalidad, las fuerzas del orden regionales comunicaron a RIA Novosti que los escaladores ⁠fallecidos en el Elbrús procedían de Bosnia y Herzegovina.

El monte Elbrús, que se eleva a 5.642 metros justo al norte de la frontera con Georgia, es conocido por sus cambios repentinos en las condiciones meteorológicas y de escalada.

Medios de comunicación ‌bosnios informaron de que los siete miembros de la expedición de escalada eran residentes de la ciudad de Zenica, situada en el centro del país, y que entre ellos se encontraban ‌un matrimonio y una médica que trabajaba en el hospital local.

Los medios de comunicación rusos informaron de ‌que las ⁠condiciones meteorológicas adversas, incluidos los fuertes vientos, habían complicado las operaciones de ​búsqueda y rescate.

Con información de Reuters