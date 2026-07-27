Las acciones europeas suben ante el optimismo sobre la paz entre EEUU e Irán

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas subían casi un 1% el lunes, mientras la tregua en las hostilidades ‌entre Estados Unidos ‌e Irán durante el fin de semana provocaba una caída de los precios del petróleo e impulsaba el apetito por el riesgo, mientras los inversores se preparaban para una semana decisiva en cuanto a la publicación de resultados ​de las principales ⁠empresas tecnológicas estadounidenses.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía ‌un 0,8%, hasta los 649,34 puntos, ⁠a las 0706 GMT.

Un alto ⁠cargo iraní dijo a Reuters que Irán detendría los ataques si EEUU hiciera lo mismo, después ⁠de que Washington suspendiera su campaña de ​bombardeos ante la preocupación por el ‌agotamiento de su arsenal.

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Los ‌futuros del crudo Brent caían un 6%, hasta ⁠situarse en torno a los 90 dólares por barril, mientras que las acciones del sector energético perdían un 2%, sumándose a las de ​servicios públicos como ‌los únicos sectores a la baja en el STOXX 600. [O/R]

Las acciones del sector de viajes y ocio lideraban las subidas generales, con un alza del 2,4%, en un ⁠momento en que la bajada de los precios del petróleo mejoró las perspectivas para las aerolíneas. Las acciones de Lufthansa e IAG avanzaban un 3,7% cada una, mientras que las de Ryanair registraban un avance del 3,4%.

Esta semana, los mercados analizarán minuciosamente los resultados ‌trimestrales de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Microsoft , Meta Platforms , Amazon.com y Apple , en busca de indicios sobre si el repunte impulsado por la inteligencia artificial tiene margen para continuar.

La temporada ‌de resultados empresariales también está en pleno apogeo en Europa.

Vodafone subía un 3,7% después de que la empresa ‌de telecomunicaciones mejorara ⁠sus previsiones tras el acuerdo con Safaricom y anunciara que espera obtener ​resultados en el extremo superior de su rango revisado.

Con información de Reuters