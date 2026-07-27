OpenAI y Nvidia negocian financiación de 250.000 millones de dólares para centro de datos

lustración que muestra el logotipo de NVIDIA y la placa base de un ordenador.

Nvidia está en ​negociaciones para proporcionar unas garantías de financiación de aproximadamente 250.000 millones de dólares a OpenAI, como parte de un gigantesco ‌centro de datos, informó el ‌domingo el Wall Street Journal.

El respaldo de Nvidia ayudaría al creador de ChatGPT a arrendar un proyecto de 10 gigavatios que la filial energética de SoftBank está desarrollando en el sur de Ohio, según el periódico, que cita a fuentes cercanas.

Para OpenAI, el acuerdo supondría el primer paso para controlar su propia infraestructura en lugar de ​alquilarla a Microsoft , ⁠Amazon y Oracle , mientras que para Nvidia garantizaría la demanda de sus ‌chips durante los próximos años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se espera que el ⁠proyecto cueste más de 500.000 millones de ⁠dólares en total, incluidos los chips del centro de datos, según el WSJ.

La garantía de 250.000 millones de dólares cubre el arrendamiento del ⁠centro de datos y la financiación de la deuda, ​pero no cubriría los chips de Nvidia que ‌se instalen en el centro, según ‌el WSJ, que añade que el fabricante de chips también ⁠está negociando la financiación de las compras de chips de OpenAI por un valor de hasta 350.000 millones de dólares.

El respaldo de Nvidia serviría para respaldar instrumentos de financiación destinados a tranquilizar a ​los prestamistas ‌sobre la financiación del proyecto, añade esta información.

Se espera que la primera fase del proyecto esté terminada en 2028, con una potencia de unos 800 megavatios, según el Journal.

El suministro de energía está controlado por el Gobierno de EEUU y ⁠financiada por separado por Japón en virtud de un reciente acuerdo comercial, vinculado al compromiso de Tokio de invertir 33.000 millones de dólares en una planta de gas natural. El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, participa en la decisión sobre quién tiene acceso, según el artículo.

Reuters no ha podido verificar de inmediato la información. Nvidia, OpenAI y ‌el Departamento de Comercio de EEUU no respondieron a las solicitudes de comentarios fuera del horario laboral habitual.

OpenAI, que lleva varias semanas en conversaciones avanzadas para alquilar las instalaciones, es una de las empresas que muestra mayor interés en el proyecto, mientras que Anthropic, Microsoft y ‌Google también han hablado con Lutnick en las últimas semanas, según esta información.

El acuerdo pone de relieve una tendencia más amplia, ya que los gigantes tecnológicos ‌recurren cada vez ⁠más a los mercados de deuda y de capital para financiar la infraestructura de inteligencia artificial, con ​un gasto que se prevé que supere los 700.000 millones de dólares este año.

Con información de Reuters