Karina Mazzocco contó la verdad detrás de su salida de América: "Me dolió..."

Karina Mazzocco habló de su salida de América.

Este último sábado 25 de julio tuvo lugar una nueva emisión de La Noche de Mirtha, donde la icónica Mirtha Legrand contó con invitados más que especiales: el director teatral José María Muscari; el actor Benjamín Vicuña; el periodista deportivo Gustavo López y la conductora Karina Mazzocco.

Durante la cena se habló de todo: desde lo que dejó la final del Mundial entre Argentina y España, hasta la realidad socio-política del país. Entre medio, hubo lugar para temas personales de cada uno de los asistentes. Uno de ellos fue, por ejemplo, en qué términos se dio el final de A la Tarde, el ciclo de América que Mazzocco llevaba adelante y que concluyó en mayo después de cinco años, de forma tan inesperada como abrupta.

Parte del equipo de A la Tarde, programa que se emitió durante cinco años en América.

¿Qué dijo Karina Mazzocco sobre su salida de América?

Consultada por Mirtha, la modelo comentó: "No es fácil decir que uno va a terminar, pero la televisión es un negocio (...) Se terminó un capítulo. Si esta decisión no la tomaba alguien, yo no la iba a tomar". Tras eso, sostuvo: "Me dolió mucho la manera. Entiendo que es un negocio y que quienes dirigen toman decisiones. No estoy de acuerdo con la forma. Me hubiese gustado que me sentaran y me lo dijeran".

Al respecto, ahondó: "Me hubiese gustado que sea diferente la manera en que se dio todo. Porque A la tarde fue extraordinario, un programa que marcó agenda, que me dio satisfacciones y donde me consolidé como conductora. Solamente que en el final no me lo comunicaron como a mí me hubiese gustado, pero las personas que tomas decisiones no tienen esta delicadeza".

Finalmente, ponderó: "Hoy agradezco esta pausa porque estoy disfrutando de otras cosas: me fui con mi hijo, disfruto de la familia, del tiempo y de los afectos, que a veces se dejan de lado y son lo más importante".