Karina Mazzocco contó la verdad detrás de su salida de América: "Me dolió..."

Este último sábado 25 de julio tuvo lugar una nueva emisión de La Noche de Mirtha, donde la icónica Mirtha Legrand contó con invitados más que especiales: el director teatral José María Muscari; el actor Benjamín Vicuña; el periodista deportivo Gustavo López y la conductora Karina Mazzocco.
Durante la cena se habló de todo: desde lo que dejó la final del Mundial entre Argentina y España, hasta la realidad socio-política del país. Entre medio, hubo lugar para temas personales de cada uno de los asistentes. Uno de ellos fue, por ejemplo, en qué términos se dio el final de A la Tarde, el ciclo de América que Mazzocco llevaba adelante y que concluyó en mayo después de cinco años, de forma tan inesperada como abrupta.
¿Qué dijo Karina Mazzocco sobre su salida de América?
Consultada por Mirtha, la modelo comentó: "No es fácil decir que uno va a terminar, pero la televisión es un negocio (...) Se terminó un capítulo. Si esta decisión no la tomaba alguien, yo no la iba a tomar". Tras eso, sostuvo: "Me dolió mucho la manera. Entiendo que es un negocio y que quienes dirigen toman decisiones. No estoy de acuerdo con la forma. Me hubiese gustado que me sentaran y me lo dijeran".
Al respecto, ahondó: "Me hubiese gustado que sea diferente la manera en que se dio todo. Porque A la tarde fue extraordinario, un programa que marcó agenda, que me dio satisfacciones y donde me consolidé como conductora. Solamente que en el final no me lo comunicaron como a mí me hubiese gustado, pero las personas que tomas decisiones no tienen esta delicadeza".
Finalmente, ponderó: "Hoy agradezco esta pausa porque estoy disfrutando de otras cosas: me fui con mi hijo, disfruto de la familia, del tiempo y de los afectos, que a veces se dejan de lado y son lo más importante".