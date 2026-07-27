La otra cara del boom agroexportador: 7 de cada 10 ramas de la industria santafesina siguen en caída

La recuperación económica que muestran ciertos indicadores nacionales no se replica de la misma manera en uno de los principales polos industriales del país. En el cordón industrial santafesino, donde conviven el mayor complejo agroexportador argentino con uno de los entramados manufactureros más importantes de América Latina, la actividad se divide en dos velocidades: mientras las ramas vinculadas al comercio exterior exhiben un mayor dinamismo, buena parte de la industria continúa sin recuperar el nivel previo al cambio de gobierno.

Esa fragmentación quedó reflejada en los últimos datos de actividad ya que si bien algunos sectores industriales lograron mejorar respecto del año pasado, siete de cada diez ramas manufactureras santafesinas registraron una caída interanual en mayo y la producción provincial permanece por debajo de los niveles de 2023. De hecho, incluso dentro de actividades emblemáticas como la siderurgia y la metalurgia aparecen trayectorias diferentes: algunas muestran un rebote impulsado por la baja base de comparación que dejó la recesión de 2025, mientras otras siguen acumulando fuertes retrocesos.

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El costo sobre el tejido industrial

“La economía de Javier Milei continúa siendo una economía en forma de K: hay sectores que vuelan (agro y energía crecieron 15% y 27% desde noviembre 23, respectivamente) y sectores a los que les cuesta mucho más (industria, construcción y comercio todavía están abajo del último mes de Alberto Fernández). Como los sectores perdedores son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo”, detalló sobre el último dato de actividad económica nacional un informe de la consultora 1816.

En este escenario, el cordón industrial santafesino se presenta probablemente como el territorio donde más se ve la doble velocidad de la economía libertaria. Por un lado, el complejo agroexportador comenzó 2026 con un escenario más que favorable: la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó para Santa Fe una campaña agrícola récord, con 29,1 millones de toneladas de producción, mientras que las exportaciones agroindustriales crecieron tanto en volumen como en valor durante los primeros meses del año. Ese dinamismo sostiene la actividad de los puertos y de parte del complejo aceitero del Gran Rosario. Sin embargo, mientras las actividades más vinculadas al complejo exportador muestran mayor dinamismo, diferentes ramas industriales continúan afectadas por la caída del mercado interno, el aumento de las importaciones y los elevados costos, configurando una recuperación cada vez más desigual.

Si durante años la industria santafesina fue uno de los sectores más representativos del entramado productivo argentino, hoy la foto está lejos de ser favorable. En un contexto en el que el Índice de producción industrial manufacturero nacional (IPI-INDEC) exhibió en los primeros cinco meses de 2026 una caída del 3,1% respecto a igual período de 2025, la producción de la industria manufacturera en Santa Fe registró en igual lapso una disminución deL 4,4%.

La industria santafesina continúa atravesando un escenario de marcada debilidad. El último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) reveló que el 71% de las ramas manufactureras registró una caída interanual de su producción en mayo, una proporción que confirma una tendencia predominante durante el último año. Salvo el rebote excepcional de marzo, desde julio de 2025 la mayoría de los sectores industriales permaneció ininterrumpidamente en terreno negativo.

Ese comportamiento refleja una industria que dejó de moverse como un bloque, aunque no porque existan dos mitades de igual peso, sino porque unos pocos sectores logran sostener mejoras en un contexto donde predominan las caídas. Entre las actividades que registraron incrementos en mayo aparecen la siderurgia (+14,1%), los vehículos automotores (+13,1%), la molienda de oleaginosas (+9,4%), los productos lácteos (+4,8%) y la molienda de cereales (+4,6%). Sin embargo, ese grupo convivió con retrocesos de distinta magnitud en la mayoría de las ramas relevadas, entre ellas maquinaria agropecuaria (-29,6%), maquinaria de uso general (-11,2%), autopartes (-10,8%), carne vacuna (-10,8%), prendas de vestir (-10,2%), muebles y colchones (-6,7%) y manufacturas de plástico (-4,7%).

Un ejemplo concreto se evidenció dentro de dos de las actividades más representativas del entramado industrial santafesino. La siderurgia registró en mayo una mejora interanual del 14,1%, aunque FISFE aclaró que el crecimiento responde a un punto de comparación particularmente bajo tras la fuerte retracción de 2025. De hecho, la producción siderúrgica continua 31,3% por debajo de los niveles de 2023, mientras que la elaboración de productos laminados todavía muestra una caída interanual del 23,6%. El dato resultó especialmente relevante para Santa Fe, donde la actividad tiene uno de sus principales polos en Villa Constitución y funciona como un sector estratégico para el entramado industrial provincial. La crisis de la actividad en dicha localidad se tradujo, en el primer trimestre de 2026, en que la misma alcanzó la mayor tasa de desocupación (10,4%) y la menor tasa de empleo (39,2%) respecto de los 31 aglomerados urbanos del país relevados por INDEC.

El panorama es aún más complejo para la industria metalúrgica, otro de los pilares productivos de Santa Fe. En mayo, la actividad retrocedió 18,1% interanual y el 87% de los sectores metalúrgicos analizados registró una baja respecto del mismo mes del año pasado. Las mayores caídas se observaron en maquinaria agropecuaria (-29,6%), maquinaria de uso especial (-32%), fundición (-23,5%), aparatos de uso doméstico (-25,5%) y autopartes (-10,8%). En los primeros cinco meses del año el sector acumuló una contracción del 16,1% y su nivel de producción permaneció 30,5% por debajo del registrado en mayo de 2023

No se trata de un dato menor. Santa Fe concentra uno de los principales polos metalúrgicos y metalmecánicos del país, con un entramado de empresas distribuidas entre Rosario, Las Parejas, Armstrong, Rafaela y otras localidades que abastecen a sectores como la maquinaria agrícola, los bienes de capital y la industria automotriz. Por eso, el desempeño de estas ramas funciona como un termómetro de la salud del tejido industrial provincial: cuando la metalurgia no logra despegar, el impacto trasciende a las grandes fábricas y alcanza también a la red de proveedores y pymes que caracteriza al perfil productivo santafesino.

Menos fábricas, menos empleo

El impacto de la crisis del tejido industrial santafesino se siente en las fábricas y los puestos de trabajo de las localidades de la provincia. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por FISFE, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la provincia perdió 416 establecimientos industriales y 8.641 puestos de trabajo registrados en la industria manufacturera. En términos relativos, eso representa una caída del 7,0% en la cantidad de empresas y del 6,3% en el empleo.

Para la federación industrial, detrás de esa pérdida de capacidad productiva confluyen distintos factores: la apertura de importaciones, el atraso cambiario, el elevado costo financiero y la persistente debilidad del consumo interno, un conjunto de variables que sigue condicionando la recuperación de buena parte del entramado manufacturero.

Por último, la situación de la industria santafesina grafica una economía que avanza a distintas velocidades incluso dentro de uno de los principales polos productivos del país. Más que una recuperación generalizada la economía actual sostiene a unos pocos sectores ganadores, mientras el entramado industrial sigue perdiendo peso, se destruyen empresas, se pierden puestos y empeoran las condiciones de vida en la mayor parte de las localidades del país.