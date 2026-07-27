Oposición en El Salvador propone a exdiputada y a líder sindical para competir contra Bukele en elecciones 2027

FOTO DE ARCHIVO. Ciudadanos votan en las elecciones internas del partido presidencial de El Salvador

SAN SALVADOR, 26 ​jul - Los partidos de oposición en El Salvador, ARENA y FMLN, informaron ‌el domingo que ‌fueron designados los candidatos que buscarán suceder, en las elecciones que se celebrarán en febrero de 2027, al presidente Nayib Bukele.

Al concluir los procesos internos, celebrados más temprano el domingo, el partido derechista ​ARENA anunció que ⁠fue designada la exdiputada Mayteé Iraheta, ‌mientras que el izquierdista FMLN ⁠acordó la candidatura del ⁠líder sindical Rafael Aguirre.

ARENA, que gobernó el país de 1989 a 2009, tiene una representación ⁠de dos legisladores en un congreso ​controlado por el oficialismo, ‌FMLN, por su parte, ‌que mantuvo el poder de 2009 a ⁠2019, no cuenta con representación parlamentaria desde 2024.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El 12 de julio, Bukele ganó de forma unánime la candidatura presidencial ​por ‌el partido gobernante Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato en las elecciones generales. Junto al vicepresidente Félix Ulloa, compartirán por tercera elección ⁠la fórmula presidencial, luego de la ratificación en la contienda interna de su partido, en la que corrieron sin oposición.

En julio de 2025, el Congreso -de amplia mayoría oficialista- aprobó una enmienda constitucional para recortar a tres ‌años el actual período presidencial, que inició en 2024. La medida abrió la puerta para que Bukele pueda gobernar en otro mandato que durará seis años en lugar ‌de cinco, con lo que, si es reelegido en 2027, gobernaría hasta el 31 de ‌mayo de ⁠2033.

El Congreso también aprobó que la reelección presidencial que permitió ​su segundo mandato sea ahora indefinida, anulando los candados constitucionales que previamente la prohibían.

Con información de Reuters