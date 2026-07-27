La drástica decisión que tomó Telefe por el mal rating de Gran Hermano

Gran Hermano: Generación Dorada fue desde su concepción una de las más grandes apuestas de Telefe. Si bien el rating fue disminuyendo con el paso de cada edición reciente, desde la señal consideraron que una temporada con personalidades famosas y recordados exparticipantes podía llegar a re-cautivar al público.

Y en un principio fue así. A muchos les gustaba la idea de ver a talentos de la talla de Andrea del Boca dentro de esa casa, al igual que exconcursantes como Emanuel Di Gioia (protagonista de un famoso ida y vuelta con Jorge Rial) o Solange Abraham. Sin embargo, los diferentes manejos que hubo con el ciclo no gustaron a la audiencia, quien paulatinamente comenzó a cambiar de canal.

Algunos de los eliminados de Gran Hermano.

Esto desde luego se empezó a apreciar en las mediciones: cada vez era menor el rating que concentraban, llegando a que en julio sean más los días con un solo dígito que con dos. Por ello, tomaron una medida que sorprendió a muchos.

La medida que tomó Telefe con Gran Hermano

Una vez que terminó La Peña del Morfi este domingo, la cadena decidió poner un programa ya emitido de Escape Perfecto, levantando del aire el clásico Espiando la Casa de Gran Hermano, en el cual suelen mostrar lo que las cámaras perciben del interior del lugar donde se desarrolla la competencia y apreciar cómo interactúan los jugadores.

Esto desde luego resultó llamativo para muchos, sobre todo para los más fieles seguidores, que entendieron esto como una señal de que el canal percibe la poca atención que se le está brindando a esta temporada a comparación de las anteriores. ¿Será esta la única determinación en torno a GH o habrá más de esto en un futuro cercano?