El emotivo mensaje de Lionel Scaloni en redes sociales tras el Mundial 2026 con la Selección Argentina: "Eternamente agradecido"

El emotivo mensaje de Lionel Scaloni en redes sociales tras el Mundial 2026 de la Selección Argentina: "Eternamente agradecido".

Lionel Scaloni publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales días después de terminar su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, en el que cayó ante España por 1 a 0 en la final. El entrenador, que esta semana regresó a Pujato y recibió el cariño de miles de vecinos que se acercaron a saludarlo, expresó su tristeza por no poder obtener el título en un posteo en Instagram a la vez que agradeció por las muestras de afecto recibidas.

"Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar", comenzó su mensaje el DT.

"Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida", continuó. "Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa".

En su publicación, Scaloni resaltó el enorme trabajo que llevó adelante la Selección Argentina a pesar de quedarse a las puertas de obtener el bicampeonato: "El esfuerzo, las ganas, el querer, el 'yo puedo', el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro... Eso es el verdadero trofeo".

"Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido. PD: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro", cerró el entrenador.

Por qué el futuro de Scaloni todavía es una incógnita

La imagen del "contrato" apareció en un contexto muy especial. Tras la caída ante España en la final del Mundial 2026, Scaloni protagonizó una conferencia cargada de emoción en la que, incluso entre lágrimas, dejó abierta la posibilidad de no continuar después de que finalice su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino, en diciembre del 2026.

"Tengo una idea de lo que quiero hacer. Voy a cumplir mi contrato y después analizaré la situación. Siento que necesito pensar, porque no sé si voy a ser capaz de construir algo tan grande como lo que logramos", explicó el entrenador.

Sus declaraciones sorprendieron porque, antes del Mundial, las conversaciones con la AFA para extender el contrato parecían encaminadas y existía optimismo respecto de una renovación automática si Argentina conseguía defender el título obtenido en Qatar 2022. Sin embargo, el desenlace del torneo modificó el escenario.