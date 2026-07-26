El peronismo se une para defender a Lula y repudia la violencia política de Milei

El peronismo cerró filas en defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de los insultos que Javier Milei lanzó durante el lanzamiento de la campaña presidencial del bolsonarismo. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Partido Justicialista, La Cámpora y dirigentes del Frente Renovador cuestionaron al mandatario argentino y coincidieron en defender la relación estratégica con Brasil.

Kicillof fue uno de los principales dirigentes que salió a responderle al Presidente. "Ayer (por el sábado) lo veíamos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo", sostuvo. Kicillof marcó distancia de la postura del Gobierno y aseguró que desde la provincia de Buenos Aires defienden una relación de respeto con los países de la región. "En Argentina tenemos respeto por nuestros pueblos vecinos y hermanos", afirmó.

El gobernador bonaerense también cuestionó el alineamiento internacional de Milei y sostuvo que el mandatario "no comprende el papel que desempeña". En esa línea, acusó al Presidente de querer convertirse en el "che pibe" de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, al tiempo que lo responsabilizó por atacar a quienes enfrentan a la ultraderecha internacional.

Kicillof reveló, además, que se comunicó con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en nombre del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Según contó, le transmitió el rechazo a las expresiones del Presidente argentino. "Le dije lo mismo que repito ahora: 'No en nuestro nombre, Milei'", afirmó el gobernador.

Más allá del enfrentamiento político, Kicillof puso el foco en las consecuencias económicas que puede tener la política exterior de Milei. El gobernador recordó que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y sostuvo que las agresiones del Presidente pueden afectar intereses concretos del país. "Lo que hace Milei es además poco inteligente, es malo y es riesgoso", afirmó, y advirtió que las decisiones del Gobierno pueden poner en peligro "fuentes de trabajo, inversiones, intereses colectivos del pueblo argentino".

La misma preocupación fue expresada por el Frente Renovador, que salió en defensa de la alianza productiva entre Argentina y Brasil. Dirigentes massistas de todo el país cuestionaron los agravios contra Lula y alertaron que una confrontación con el principal socio comercial puede tener consecuencias sobre las PyMEs, las industrias, las exportaciones y el empleo argentino.

El diputado Diego Giuliano y presidente del FR sostuvo que "un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial", y advirtió que "cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores". La diputada Cecilia Moreau, por su parte, calificó como "inaceptables" los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que "jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario".

El PJ también respaldó a Lula

El Partido Justicialista, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, también rechazó las declaraciones de Milei contra Lula y las autoridades brasileñas. A través de sus redes sociales, el PJ calificó los insultos como "una vergüenza para la historia de la integración regional" y consideró que son "inadmisibles en la boca de un presidente de la Nación". El partido remarcó que Brasil "no es solo un pueblo hermano", sino también "el principal socio comercial de nuestro país y un actor estratégico para nuestro desarrollo".

Javier Milei junto a Flávio Bolsonaro (imagen mejorada con inteligencia artificial).

El PJ sostuvo que las expresiones del mandatario argentino representan "la página más negra de la política exterior y de las relaciones bilaterales con nuestro pueblo hermano". "Desde el Partido Justicialista rechazamos las palabras de Milei y exhortamos al gobierno a retomar el camino del respeto, el diálogo y la integración", planteó el espacio que preside Cristina Kirchner.

La Cámpora también se pronunció sobre la polémica y cuestionó duramente al jefe de Estado. "Milei agrede a Lula, el presidente de un pueblo hermano y principal socio estratégico de nuestro país", sostuvo la organización política. En su mensaje, el espacio criticó la política exterior del Gobierno y acusó al Presidente de adoptar decisiones contrarias a los intereses nacionales. "Siempre contra Argentina el pequeño hombrecito que tenemos en la Casa Rosada", expresó.

La Cámpora también vinculó los cuestionamientos a Milei con la relación entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. "Mientras tanto, mañana recibe con honores a los saqueadores del FMI", planteó el espacio, que definió al mandatario como "el presidente más Anti Argentina que existe".