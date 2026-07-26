La excusa de Carlos Sainz para justificar su incidente con Oscar Piastri en el GP de Hungría: “No te avisan”

Sainz no se disculpó por su incidente con Piastri.

Después de haber clasificado en el tercer lugar para la grilla de partida, Oscar Piastri tuvo una notable largada este domingo en el Gran Premio de Hungría, donde superó a Charles Leclerc y Lando Norris para ponerse primero. Con un ritmo admirable, el oceánico parecía destinado a obtener su primera victoria de la temporada, a casi un año de su última victoria en la Fórmula 1 con el GP de los Países Bajos 2025, pero la historia fue otra.

El piloto australiano venía debatiéndose el liderato con su compañero, aunque Andrea Kimi Antonelli también se había sumado a la lucha hacia la mitad de la carrera, pero todavía lejos de los McLaren. De hecho, Piastri venía primero en la vuelta 34 cuando fue llamado para su segundo ingreso a boxes y volvió a la pista en el quinto lugar, pero detrás de Carlos Sainz, quien mantenía un duelo de rezagados con Fernando Alonso.

Y es que a los dos españoles les habían quitado la vuelta y estaban entre los últimos de la carrera, motivo por el que debieron dejarle espacio al oceánico. Lejos de eso, Sainz ignoró las banderas azules que advertían la presencia de Oscar y, en lugar de ceder el espacio, terminó chocando al MCL40, un incidente que le costó un par de segundos de retraso a Piastri, aunque afortunadamente no pareció dañar al monoplaza ni mermar su rendimiento.

La maniobra del madrileño hizo que Piastri no pueda recuperar la posición delante de Norris, motivo por el que la FIA le impuso una sanción de cinco segundos a Sainz, quien se excusó cuando le preguntaron por el accidente. “Había muchas peleas en la mitad de parrilla donde estábamos nosotros. Aquí se pueden hacer muchas líneas al ser curvas muy largas y si se te meten en el ángulo muerto y encima no te avisan que hay un coche, quieras o no va a haber contacto”, afirmó el piloto de Williams en diálogo con ESPN.

“Una pena por él. Creo que al final se ha retirado por otra cosa, pero lo podríamos haber hecho mejor”, agregó Sainz en referencia al problema en la caja de cambios que tuvo Piastri y que lo obligó a abandonar en la vuelta 56. A pesar de su explicación, lo cierto es que hay mucho descontento con el accionar del español, que estaba en los últimos lugares cuando sucedió el incidente y ni siquiera luchaba por los puntos contra Alonso.

Ninguno de los dos pilotos pudo sumar este fin de semana.

La respuesta de Piastri a Sainz

Ante las declaraciones de Sainz, Piastri no se quedó callado y remarcó el error que cometió el español, que terminó favoreciendo momentáneamente a Norris. “Carlos Sainz es muy crítico con los demás pilotos, pero creo que debería mirarse un poco al espejo. Esta debe ser una de las cosas más estúpidas que he visto en una pista de carreras, así que no me importa ni un poco la excusa que dio”, afirmó el australiano después de la carrera en la zona mixta.